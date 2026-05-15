Razotkriven slavonski narkolanac: USKOK optužio petorku, vođa kod kuće skrivao arsenal

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana koji se terete za preprodaju veće količine kokaina, dok se prvookrivljeni 46-godišnjak iz Belišća tereti i za držanje nedozvoljenog oružja.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, petorku u dobi između 28 i 53 godine terete za kaznena djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogom u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se 46-godišnjaku iz Belišća stavlja na teret da je od travnja 2024. do 11. studenoga 2025., povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike te više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije radi kontinuirane nabave, prijevoza, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina.

Što se dogodilo?

Prema optužnici, 46-godišnjak i 48-godišnjak iz Županje su s neutvrđenim osobama iz Zagreba i Slovenije dogovarali nabavu većih količina kokaina, a nakon što je kokain dopremljen u Zagreb i Osijek, 46-godišnjak je za njegovo preuzimanje angažirao 48-godišnjaka.

Uz to, 46-godišnjak je za preuzimanje, prijevoz, skrivanje te plaćanje kokaina dobavljačima angažirao jednu osobu, dok je za preuzimanje kokaina u Osijeku angažirao 28-godišnjaka radi daljnje preprodaje droge.

Pritom su 52-godišnjak i jedna osoba osigurali automobil za odlazak te osobe u Sloveniju radi plaćanja kokaina i skrivenog prijevoza te droge, a koji automobil im je u tu svrhu predao 53-godišnjak.

Na taj su način 46-godišnjak i 48-godišnjak nabavili i preuzeli najmanje 1,2 kilograma kokaina, od čega je dio 46-godišnjak preprodao, a 395 grama držao kod sebe radi daljnje preprodaje, dok je 48-godišnjak držao kod sebe 49 grama radi daljnje preprodaje.

Tužiteljstvo ističe da je policija zatekla osobu angažiranu za prijevoz kokaina sa 694 grama te droge koju je prethodno preuzeo od 46-godišnjaka i 48-godišnjaka te je za to kazneno djelo pravomoćno osuđen.

Također se 46-godišnjak tereti da je u kući u Belišću neovlašteno držao šest pištolja, od kojih dva automatska, dvije puške, laser za ciljanje i 281 komad pripadajućeg streljiva.