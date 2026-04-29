Šifra za kokain razotkrila dilera: Nudio '5+1', a tvrdio da je za osobnu upotrebu

Na Općinskom sudu u Virovitici završio je 37-godišnjak s područja Pitomače kojeg se teretilo da je tijekom 2024. godine prodavao i dijelio kokain po Pitomači i okolnim mjestima.

Sud ga je nepravomoćno proglasio krivim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te omogućavanje trošenja droga. Ipak, umjesto zatvora, izrečena mu je kazna od godinu dana uvjetno, uz rok kušnje od četiri godine. Ako u tom razdoblju ponovi djelo, prijeti mu odlazak iza rešetaka, piše Podravski.hr.

Utvrđeno je i da novčani iznos od 1.020 eura koji je zaradio prodajom kokaina mora uplatiti u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. Također, izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o drogama, bit će uništeno i ukupno 14 paketića u kojima se nalazio po gram kokaina, a mora platiti i blizu 1.500 eura sudskih troškova.

'Pitao sam ga ima li 'rakije'?'

Muškarac je proglašen krivim zato što je u periodu od 1. ožujka do 15. studenog 2024. godine u Pitomači i okolnim mjestima prodavao kokain. Utvrđeno je tako da je u više navrata drogu prodavao na parkiralištu u Pitomači, u vikendici ili u blizini kafića. Gram kokaina prodavao je za 80 ili 90 eura, ovisno o situaciji, a na kraju je uhvaćen 15. studenoga kada je pretragom utvrđeno da je u kući i vikendici posjedovao ukupno 14 paketića namijenjenih prodaji sa sadržajem otprilike grama kokaina.

Osim toga, prema optužbi, u toaletu jednog pitomačkog kafića u tom je razdoblju drugoj osobi davao kokain na konzumaciju.Na sudu se branio da nije prodavao drogu, već da je kokain bio isključivo za njegove osobne potrebe.

"Sva droga koju su djelatnici policije pronašli kod mene bila je namijenjena za moju osobnu upotrebu i dragovoljno sam je predao djelatnicima policije", rekao je 37-godišnjak, no više svjedoka je potvrdilo da je od njega kupilo drogu.

"Za vrijeme druženja na jednoj privatnoj zabavi sam po njegovom ponašanju zaključio da koristi kokain, a naknadno sam doznao da se od njega može pribaviti kokain po cijeni od 100 eura za jedan gram. U jednom navratu sam ga putem aplikacije Viber pitao ima li "rakije" misleći na kokain, a nakon potvrdnog odgovora, dogovoren je susret na parkiralištu gdje mi je taj kokain prodao. Kasnije smo više puta dogovarali prodaju kokaina", ispričao je jedan svjedok.

"Od prijatelja sam doznao da on može nabaviti kokain pa sam mu se obratio upitom može li mi nabaviti 5+1 misleći da mu pet grama platim, a jedan gram dobijem gratis i to sve za iznos od 500 eura. I tako smo to dogovorili i preuzeo sam paketić od šest grama koji sam platio 500 eura", rekao je drugi svjedok, a treći je rekao da ga je sam 37-godišnjak ponudio drogom dok su bili u kafiću u Pitomači.

"Pitao me želim li probati nešto da se malo "podignem" nakon čega je otišao u prostor WC-a i na vodokotliću je napravio jednu "lajnu" bijelog praha. Od novčanice je napravio slamčicu i s vodokotlića smo šmrkali bijeli prah", ispričao je i tako je 37-godišnjakova obrana da je drogu koristio isključivo za svoje potrebe, pala u vodu.

