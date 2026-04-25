Od maloljetnika tražili da prodaje drogu pa ga godinama ucjenjivali: 'Izvukli' oko 100.000 eura

Zagrebačka policija je u suradnji s PU dubrovačko-neretvanskom provela kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića (28) i (31) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 25-godišnjaka.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni 31-godišnjak, s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi, u svibnju 2016. godine angažirao tada maloljetnog oštećenika da proda jedan kilogram marihuane te mu od prodaje droge donese novac.

Nakon što je maloljetniku droga navodno otuđena prilikom dogovorene kupoprodaje, osumnjičeni ga je započeo zastrašivati i prijetiti mu, prisilivši ga na otplatu rata kredita od 200.000 kuna u ime navodnog duga. Maloljetnik je u strahu učinio navedeno te mu plaćao više tisuća kuna mjesečno.

Tijekom 2018. godine osumnjičeni je prisiljavao oštećenika, koji je tada radio kao konobar, da vara goste lokala lažnim novčanicama, govoreći mu da će tako vraćati svoj dug. Nakon što on to nije učinio, osumnjičeni je angažirao drugu osobu koja je oštećenika fizički napala.

Napadi i prijetnje nastavili su se i 2022. godine presretanjem u prometu pred članovima obitelji. U veljači ove godine, osumnjičeni je oštećenika odvezao u Gornju Bistru gdje ga je prisilio da putem mobitela podigne online pozajmicu od 3.000 eura i preda mu novac, uz tvrdnju da mu duguje još 30.000 eura. Unazad 10 godina, uz svakodnevne ozbiljne prijetnje obitelji osobno ili putem mobitela, oštećeni mu je isplatio oko 100.000 eura.

Također, sumnja se da je drugoosumnjičeni 28-godišnjak oštećeniku prije nekoliko godina pozajmio određeni novčani iznos. Zbog kašnjenja s isplatom, angažirao je osobu koja je prijetnjama prisilila oštećenika da mu preda 25.000 kuna. Nakon toga, zbog kontinuiranog zastrašivanja, oštećenik mu je u više navrata isplatio još oko 75.000 kuna na ime nepostojećeg duga.

Navedeno je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za svojoj vlastiti život i život članova svoje obitelji. Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičenici su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

