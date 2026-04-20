Policija upala u ilegalni klub pun droge na Trešnjevci: Pogledajte što je sve tamo pronašla

Foto: PU zagrebačka

Policija sumnja da su droge bile namijenjene daljnjoj preprodaji.

20.4.2026.
16:46
Ines Nastav
PU zagrebačka
Zagrebačka policija u suradnji s državnim inspektorima i carinicima proveli su raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Trešnjevke, gdje su zatečene, legitimirane i provjerene ukupno 52 osobe.

Kod šest osoba pronađene su i oduzete manje količine droga, uključujući kokain, amfetamin, MDMA i konoplju. Osobe su privedene radi kriminalističke istrage, a protiv njih će biti podnijet optužni prijedlog sudu zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Tijekom postupanja, kod jedne osobe pronađena je teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari. I ona je privedena zbog sumnje u prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Foto: PU zagrebačka

Kafić bez 'papira'

Zagrebačka policija izvijestila je da je Državni inspektor utvrdio je da je 55-godišnjak u objektu obavljao ugostiteljsku djelatnost bez registracije. Izdano mu je rješenje o zabrani rada, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.

Krim istragom obuhvaćeni su 55-godišnjak i 41-godišnjak za koje se sumnja da su organizirali zabave kroz nepostojeću udrugu u prostoru zatvorenog objekta. 

Zbog sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, provedene su pretrage objekta, domova i pripadajućih prostorija te osobnih vozila kojima se koriste. 

Foto: PU zagrebačka

Pronađene velike količine droge

Kod 41-godišnjaka je u domu pronađena vrećica s 5 grama konoplje, zbog čega će protiv njega biti podnijet optužni prijedlog. Pretragom kod 55-godišnjaka policija je pronašala veću količinu različitih droga i predmeta, među kojima:

  • 18 medicinskih šprica s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje
  • tri posude s ukupno oko 650 ml ekstrakta ulja konoplje
  • dvije šprice s ekstraktom ulja konoplje od 4 ml i 1,5 ml
  • četiri paketića kokaina ukupne težine 5,44 grama
  • vrećica amfetamina težine 3,74 grama

Foto: PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka
  • dodatni paketić kokaina od 0,43 grama
  • tri tablete MDMA
  • 11,20 grama konoplje
  • dvije bočice s ukupno 30 ml tekuće droge GBL
  • vakumirani paket sušenih gljiva s psilocibinom težine 10,40 grama
  • plastična posudica s oko 20 ml ekstrakta ulja konoplje
  • novac

Foto: PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka

S obzirom na količinu, način pakiranja, raznovrsnost droga i pronađeni novac, policija sumnja da su droge bile namijenjene daljnjoj preprodaji.

Po dovršetku krim istrage 55-godišnji osumnjičeni je priveden, dok je protiv njega podnijeta kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

DrogaRacijaZagrebačka PolicijaTrešnjevka
