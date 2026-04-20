Policija upala u ilegalni klub pun droge na Trešnjevci: Pogledajte što je sve tamo pronašla
Policija sumnja da su droge bile namijenjene daljnjoj preprodaji.
Zagrebačka policija u suradnji s državnim inspektorima i carinicima proveli su raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Trešnjevke, gdje su zatečene, legitimirane i provjerene ukupno 52 osobe.
Kod šest osoba pronađene su i oduzete manje količine droga, uključujući kokain, amfetamin, MDMA i konoplju. Osobe su privedene radi kriminalističke istrage, a protiv njih će biti podnijet optužni prijedlog sudu zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
Tijekom postupanja, kod jedne osobe pronađena je teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari. I ona je privedena zbog sumnje u prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
Kafić bez 'papira'
Zagrebačka policija izvijestila je da je Državni inspektor utvrdio je da je 55-godišnjak u objektu obavljao ugostiteljsku djelatnost bez registracije. Izdano mu je rješenje o zabrani rada, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.
Krim istragom obuhvaćeni su 55-godišnjak i 41-godišnjak za koje se sumnja da su organizirali zabave kroz nepostojeću udrugu u prostoru zatvorenog objekta.
Zbog sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, provedene su pretrage objekta, domova i pripadajućih prostorija te osobnih vozila kojima se koriste.
Pronađene velike količine droge
Kod 41-godišnjaka je u domu pronađena vrećica s 5 grama konoplje, zbog čega će protiv njega biti podnijet optužni prijedlog. Pretragom kod 55-godišnjaka policija je pronašala veću količinu različitih droga i predmeta, među kojima:
- 18 medicinskih šprica s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje
- tri posude s ukupno oko 650 ml ekstrakta ulja konoplje
- dvije šprice s ekstraktom ulja konoplje od 4 ml i 1,5 ml
- četiri paketića kokaina ukupne težine 5,44 grama
- vrećica amfetamina težine 3,74 grama
- dodatni paketić kokaina od 0,43 grama
- tri tablete MDMA
- 11,20 grama konoplje
- dvije bočice s ukupno 30 ml tekuće droge GBL
- vakumirani paket sušenih gljiva s psilocibinom težine 10,40 grama
- plastična posudica s oko 20 ml ekstrakta ulja konoplje
- novac
S obzirom na količinu, način pakiranja, raznovrsnost droga i pronađeni novac, policija sumnja da su droge bile namijenjene daljnjoj preprodaji.
Po dovršetku krim istrage 55-godišnji osumnjičeni je priveden, dok je protiv njega podnijeta kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
