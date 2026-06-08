Velika bijela psina snimljena prvi put u Mediteranu: Ronioci ostali bez riječi

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Mooolim!? /

Najopasnija vrsta morskog psa nije čest prizor u Mediteranu, a sada postoji i snimka psine kako pliva kod Sicilije. Molim!?

Nevjerojatni su prizori koje su snimili ronioci dobrovoljci, koji su skidali ribarske mreže s olupine broda.

"Ruke su mi se tresle, bili smo šokirani i zadivljeni u isto vrijeme", ispričao je ronilac Derk Remmers koji je sve snimio.

Vjeruje se da je ovo prva podmorna snimka odrasle psine u Mediteranu ikad. Psinu su sreli na samo 4 metra dubine, okružila ih je jednom i otišla dalje. Nije se činila agresivna, nadodaju ronioci.