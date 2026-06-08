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Težak udarac za Nizozemsku: Velika zvijezda propušta Svjetsko prvenstvo

Težak udarac za Nizozemsku: Velika zvijezda propušta Svjetsko prvenstvo
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Foto: Bruno Fahy/Zuma Press/Profimedia

Iz Saveza su objavili da se zbog ozljede ne može natjecati na Mundijalu na "medicinski odgovoran" način

8.6.2026.
23:23
Hina
Bruno Fahy/Zuma Press/Profimedia
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Nizozemski branič Jurrien Timber propustit će Svjetsko prvenstvo 2026. nakon što se nije oporavio od ozljede prepona, objavio je u ponedjeljak Nizozemski nogometni savez.

Nizozemski nogometni savez rekao je da 24-godišnjak nije dovoljno napredovao da bi se natjecao na turniru na "medicinski odgovoran" način.

Odsutnost braniča Arsenala obuljan je udarac Nizozemskoj uoči njihove kampanje u skupini F u Sjevernoj Americi, gdje se susreću s Japanom, Švedskom i Tunisom.

Težak udarac za Nizozemsku: Velika zvijezda propušta Svjetsko prvenstvo
Foto: images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Timber se mučio s ozljedom tijekom završnih faza Arsenalove sezone u kojoj je osvojio naslov prvaka Premier lige, iako je odigrao 54 minute u njihovom porazu u finalu Lige prvaka nakon jedanaesteraca od Paris St. Germaina 30. svibnja.

U momčadi Ronalda Koemana zamijenit će ga branič Sunderlanda Lutsharel Geertruida.

Nizozemska otvara protiv Japana u Dallasu u nedjelju.

NizozemskaOzljedaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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