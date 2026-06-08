Težak udarac za Nizozemsku: Velika zvijezda propušta Svjetsko prvenstvo
Iz Saveza su objavili da se zbog ozljede ne može natjecati na Mundijalu na "medicinski odgovoran" način
Nizozemski branič Jurrien Timber propustit će Svjetsko prvenstvo 2026. nakon što se nije oporavio od ozljede prepona, objavio je u ponedjeljak Nizozemski nogometni savez.
Nizozemski nogometni savez rekao je da 24-godišnjak nije dovoljno napredovao da bi se natjecao na turniru na "medicinski odgovoran" način.
Odsutnost braniča Arsenala obuljan je udarac Nizozemskoj uoči njihove kampanje u skupini F u Sjevernoj Americi, gdje se susreću s Japanom, Švedskom i Tunisom.
Timber se mučio s ozljedom tijekom završnih faza Arsenalove sezone u kojoj je osvojio naslov prvaka Premier lige, iako je odigrao 54 minute u njihovom porazu u finalu Lige prvaka nakon jedanaesteraca od Paris St. Germaina 30. svibnja.
U momčadi Ronalda Koemana zamijenit će ga branič Sunderlanda Lutsharel Geertruida.
Nizozemska otvara protiv Japana u Dallasu u nedjelju.