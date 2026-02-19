Prelijepa klizačica muči se s izlaskom iz sjene slavne kolegice: Ne pomaže ni svjetski rekord

Na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, dok su sve oči bile uprte u globalnu zvijezdu Juttu Leerdam, jedna druga Nizozemka ispisala je povijest. Femke Kok, djevojka iz frizijskog sela Nij Beets, osvojila je ono što joj je suđeno: zlatnu medalju na 500 metara, postavivši pritom novi olimpijski rekord od 36.49 sekundi. Bio je to trenutak katarze za klizačicu koja je godinama na ledu bila jednako dominantna, ako ne i dominantnija od svoje slavnije sunarodnjakinje, ali je izvan njega živjela u medijskoj tišini.

Nekoliko dana ranije, u utrci na 1000 metara, dogodio se scenarij koji savršeno sažima njihovu karijeru. Kok je prva odjurila do cilja, srušila olimpijski rekord i na trenutak osjetila okus zlata. No, samo nekoliko minuta kasnije, Leerdam je bila još brža, gurnuvši Femke na drugo mjesto. Zagrljaj koji je uslijedio pokazao je obostrano poštovanje, no priča o rivalstvu dobila je novo poglavlje.

Rivalstvo koje je promijenilo sport

Dok Jutta Leerdam, sa svojih šest milijuna pratitelja na Instagramu, glamuroznim životom i vezom s youtuberom Jakeom Paulom, personificira modernu sportsku zvijezdu, Femke Kok je njezina sušta suprotnost. S oko 285 tisuća pratitelja, njezin profil nudi uvid u život posvećen sportu, s pokojom fotografijom kuhanja ili vožnje čamcem. Leerdam je "ratnica", kako samu sebe opisuje, dok je Kok tehnički savršena, eksplozivna i okretna klizačica.

"Novinari često potenciraju naše rivalstvo, ali mi se iznimno poštujemo. Guramo jedna drugu do krajnjih granica i podigle smo razinu sprinta u Nizozemskoj na novu razinu", izjavila je Kok, potvrđujući da je njihova borba na ledu isključivo sportska. Unatoč medijskoj nepravdi, upravo je Femke Kok ta koja je na Igrama u Milanu donijela Nizozemskoj prvo žensko olimpijsko zlato u povijesti na 500 metara.

Borba s demonima i put do vrha

No, put do olimpijskog trona nije bio nimalo lak. Iza današnje ledene smirenosti krije se priča o nevjerojatnoj borbi s tremom. Kao tinejdžerica, oko petnaeste godine, Kok je patila od tolike tjeskobe prije natjecanja da je često povraćala od pritiska. Iako je obožavala klizanje, mrzila je utrke. Na treninzima je postizala bolja vremena nego na natjecanjima, sve dok roditelji nisu intervenirali. "Ili ćeš odustati, ili ćemo nešto poduzeti", rekli su joj, nakon čega je potražila pomoć sportskog psihologa.

Ta odluka promijenila joj je karijeru. Naučila je kontrolirati pritisak i usredotočiti se na užitak klizanja. Njezina iznimna tehnika, dijelom izbrušena i u djetinjstvu dok se bavila gimnastikom, konačno je došla do izražaja. Ta joj je gipkost omogućila da postane tehnički najpotkovanija sprinterica svijeta, što je ključno u disciplini od 500 metara gdje svaki zavoj odlučuje pobjednicu.

Vrhunac njezine dominacije stigao je u studenom 2025., kada je u Salt Lake Cityju postavila svjetski rekord s vremenom 36.09, postavši prva Nizozemka u povijesti kojoj je to uspjelo. Na Igre u Italiji stigla je s nizom od preko dvije godine bez poraza u svojoj omiljenoj disciplini. Znala je da je najbolja, a sada je to znao i cijeli svijet.