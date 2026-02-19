FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Kaos uz aut-liniju /

Modrić nije mogao vjerovati svojim očima! Allegri pobjesnio na Fàbregasa, pale teške riječi pred svima

Modrić nije mogao vjerovati svojim očima! Allegri pobjesnio na Fàbregasa, pale teške riječi pred svima
Foto: Alessio Morgese/Alamy live news, Ag.FotoMorAle/Alamy/Profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok je nogometna Europa pratila play-off Liga prvaka, hrvatskoj publici zanimljiv je bio i dvoboj u Italiji. Dok je Inter poražen 3:1 kod Bodø/Glimt, AC Milan je remizirao 1:1 s Como 1907.

Goste je u vodstvo doveo Nico Paz u 32. minuti, a izjednačio je Rafael Leão u 64., čime je Milan produžio niz bez prvenstvenog poraza. No glavna priča dogodila se uz aut-liniju.

U 79. minuti trener Coma Cesc Fàbregas izašao je iz tehničkog prostora i u kontri povukao Saelemaekersa za dres. Nije kažnjen, dok je strateg Milana Massimiliano Allegri zbog prigovora isključen.

Fàbregas se poslije ispričao zbog nesportskog poteza i priznao da je reagirao impulzivno. Ujedno je nahvalio Luka Modrić, istaknuvši da je s 41 godinom i dalje užitak za gledati.

Prema pisanju Corriere dello Sport, sukob se nastavio i pred novinarima, gdje je Allegri navodno žestoko izvrijeđao španjolskog kolegu, no kasnije je ipak pokušao smiriti ton.

19.2.2026.
7:29
Sportski.net
Alessio Morgese/Alamy live news, Ag.FotoMorAle/Alamy/Profimedia
Luka ModrićSerie ACesc FabregasMassimiliano Allegri
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx