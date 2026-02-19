Modrić nije mogao vjerovati svojim očima! Allegri pobjesnio na Fàbregasa, pale teške riječi pred svima

Dok je nogometna Europa pratila play-off Liga prvaka, hrvatskoj publici zanimljiv je bio i dvoboj u Italiji. Dok je Inter poražen 3:1 kod Bodø/Glimt, AC Milan je remizirao 1:1 s Como 1907.

Goste je u vodstvo doveo Nico Paz u 32. minuti, a izjednačio je Rafael Leão u 64., čime je Milan produžio niz bez prvenstvenog poraza. No glavna priča dogodila se uz aut-liniju.

U 79. minuti trener Coma Cesc Fàbregas izašao je iz tehničkog prostora i u kontri povukao Saelemaekersa za dres. Nije kažnjen, dok je strateg Milana Massimiliano Allegri zbog prigovora isključen.

Fàbregas se poslije ispričao zbog nesportskog poteza i priznao da je reagirao impulzivno. Ujedno je nahvalio Luka Modrić, istaknuvši da je s 41 godinom i dalje užitak za gledati.

Prema pisanju Corriere dello Sport, sukob se nastavio i pred novinarima, gdje je Allegri navodno žestoko izvrijeđao španjolskog kolegu, no kasnije je ipak pokušao smiriti ton.