Svi pričaju ruskoj o 'bombi' na američkoj plaži: Mamila je uzdahe u kupaćem kostimu

Ruska glumica i manekenka, Gia Skova (33), privlači pažnju gdje god se pojavi, a ovaj put mamila je uzdahe u kupaćem kostimu dok je uživala u visokim temperaturama na poznatoj plaži Santa Monica u Los Angelesu.

Inače, Gia je visoka 170 centimetara, a njezine noge glase kao jedne od najdužih u filmskoj industriji. Karijeru je započela kao model, a već s 15 godina osvojila je brojne modne nagrade i nastupala na pistama u Milanu, Parizu i Tokiju.

Ubrzo se preselila u Sjedinjene Američke Države, gdje je nastavila graditi karijeru u filmskoj industriji. U nastavku pogledajte razna njezina izdanja pa sami prosudite je li titula opravdana.