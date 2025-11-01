GODINA DANA OD TRAGEDIJE /

Tone betona ubile su 16 ljudi u padu nadstrešnice: Prisjetite se dana kada je regija plakala

Tone betona ubile su 16 ljudi u padu nadstrešnice: Prisjetite se dana kada je regija plakala
Foto: Omk Mup Republike Srbije/pixsell
Prije točno godinu dana dogodila se nezamisliva tragedija. U padu nadstrešnice na glavnom ulazu željezničkog kolodvora u Novom Sadu poginulo je 15 ljudi među kojima i šestogodišnje dijete. Žena (24) je podlegla ozljedama 17 dana kasnije. 

Nesreća je šokirala građane, ali i potakla građane na blokade i prosvjede koji još traju. Traže ostavke i promjene. Danas, na godišnjicu, očekuje se najveći broj ljudi, Danima već studenti pješače prema Novom Sadu dok se predsjednik Aleksandar Vučić čudi i pita: "Igra li se neka utakmica?"

1.11.2025.
8:53
Tajana Gvardiol
Omk Mup Republike Srbije/pixsell
Pad NadstrešniceNovi SadSrbijaTragedijaGodišnjica
