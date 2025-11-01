SVIJEĆE ZA NAJMILIJE /

Nogometna lopta za Ćiru i bijeli buketi za Dražena Petrovića. Bandić i dalje bez spomenika

Foto: Matija Habljak/pixsell
Tisuće Zagrepčana danas obilaze grobove svojih najmilijih, mnogi od ranog jutra posjećuju groblja Mirogoj, Miroševac i Markovo Polje.

Pale svijeće i donose cvijeće. Na svetkovinu Svih svetih središnje euharistijsko slavlje i molitvu za pokojne u 16 sati na Mirogoju će predvoditi zagrebački nadbiskup i metropolit mons. Dražen Kutleša. Iz Grada Zagreba pozivaju građane da koriste gradski prijevoz jer će pristup vozilima biti ograničen.

1.11.2025.
12:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Pixsell
