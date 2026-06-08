Luksuz u kojem se kuje medalja: Pogledajte hotel u kojem će Modrić i ekipa boraviti na SP-u

Hrvatska reprezentacija nakon odrađenih pripremnih utakmica ima slobodan ponedjeljak, a u utorak putuje u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Vatreni će tamo boraviti tijekom cijelog turnira i trenirati u obližnjem sportskom kompleksu Episcopal High School. Hrvatski nogometni savez u biranju smještaja je istraživao više od 60 mogućih baznih kampova diljem Sjeverne Amerike prije nego što je suzio popis i osobno posjetio finaliste. Izbornik Zlatko Dalić i njegov stožer jednoglasno su odabrali Alexandriju, a ključni razlozi uključuju:

Izvrsne uvjete za trening u Episcopal High School, privatnost i sigurnost. brz pristup nacionalnoj zračnoj luci Ronald Reagan Washington (oko 6 minuta udaljenosti), dobre prometne veze s lokacijama održavanja utakmica grupne faze, luksuzno hotelsko okruženje pogodno za oporavak.

Hotel je otvoren u travnju 2023., što ga čini jednim od najnovijih luksuznih hotela u području Washingtona D.C. Zgradu je projektirao poznati talijanski arhitekt Piero Lissoni. Nekoliko izvješća navodi da je ovo bio njegov prvi hotelski projekt u Sjedinjenim Državama.

Praktički je izgrađen za duge, privatne boravke. Za razliku od mnogih tradicionalnih luksuznih hotela, AKA-in koncept spaja hotelske usluge s osjećajem stambenog prostora. Veliki apartmani, prostori za sastanke, prostori za odmor, fitness sadržaji i mirno okruženje čine ga posebno atraktivnim za sportske timove.

Nalazi se u povijesnom području Starog grada u sjevernom dijelu Aleksandrije u blizini rijeke Potomac, što igračima omogućuje jednostavan pristup Washingtonu, D.C., a istovremeno ostaje podalje od najprometnijih turističkih zona.

Budući da je hotel nov, još nema neku povijest oavkvih događaja poput Svjetskog prvenstva. Hrvatska je tako prva velika stvar u povijesti ovog hotela. Sam hotel istaknuo je odabir kao veliko postignuće i međunarodnu pozornost na nekretninu. Lokalni turistički dužnosnici aktivno su se zalagali za privlačenje momčadi Svjetskog prvenstva i smatrali su Hrvatsku velikom pobjedom.

Područje Aleksandrije i objekti Episcopal High School ugostili su igrače Al Ain FC-a tijekom razdoblja FIFA Svjetskog klupskog prvenstva.

Prilikom objave izbora, Dalić je usporedio Aleksandriju s dvije prethodne hrvatske baze za turnir koje su se povezale s uspješnim nastupima:

"Forest Rhapsody" u blizini Sankt Peterburga tijekom Svjetskog prvenstva 2018. (gdje je Hrvatska stigla do finala).

Hilton Doha tijekom Svjetskog prvenstva 2022. (gdje je Hrvatska završila treća).

Izrazio je nadu da će se Aleksandrija pamtiti s jednakom ljubavlju.

Za hrvatske navijače koji posjećuju tijekom Svjetskog prvenstva, Aleksandrija bi mogla postati mini "hrvatsko selo" na nekoliko tjedana, posebno ako reprezentacija ostvari veliki uspjeh. Lokalni organizatori već planiraju događanja s hrvatskom tematikom oko boravka reprezentacije.