Svi ju pamte kao buntovnu tinejdžericu: Sada je majka četvero djece i izgleda nevjerojatno

Za generaciju koja je odrastala početkom 2000-ih, Hilary Duff (38) bila je više od glumice; bila je ikona, simpatična i nespretna Lizzie McGuire s kojom su se poistovjećivali milijuni. No, iza lika koji ju je vinuo u zvijezde krije se priča o upornosti, borbi za umjetnički identitet i transformaciji u svestranu ženu koja danas uspješno balansira između obitelji, glume, glazbe i poduzetništva, dokazujući da je njezin put mnogo kompleksniji od priče o dječjoj zvijezdi.