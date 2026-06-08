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HILARY DUFF /

Svi ju pamte kao buntovnu tinejdžericu: Sada je majka četvero djece i izgleda nevjerojatno

Svi ju pamte kao buntovnu tinejdžericu: Sada je majka četvero djece i izgleda nevjerojatno
Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia
Rođena 28. rujna 1987. u Houstonu, Hilary Erhard Duff od malih je nogu, zajedno sa starijom sestrom Haylie, slijedila majčine poticaje za bavljenje glumom i pjevanjem.
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Za generaciju koja je odrastala početkom 2000-ih, Hilary Duff (38) bila je više od glumice; bila je ikona, simpatična i nespretna Lizzie McGuire s kojom su se poistovjećivali milijuni. No, iza lika koji ju je vinuo u zvijezde krije se priča o upornosti, borbi za umjetnički identitet i transformaciji u svestranu ženu koja danas uspješno balansira između obitelji, glume, glazbe i poduzetništva, dokazujući da je njezin put mnogo kompleksniji od priče o dječjoj zvijezdi.

8.6.2026.
7:11
Hot.hr
METRO GOLDWYN MAYER - Album/Album/Profimedia
Hilary DuffGlumicaMajčinstvo
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