WAGsice i nogometaši na jednom mjestu: Ovako je izgledalo IT vjenčanje Louisa i Mateje Ibanez

Bivši nogometaš Dinama Luis Ibanez (37) i ekonomistica Matea Ibanez ex. Alegić (37) slave 11. godišnjicu braka. Vjenčali su se u Sesvetama, a na vjenčanju su bili mnogi poznati.

Par je prvi put izgovorio 'sudbonosno da' kod matičara 2013. godine, a zatim su se 2015. godine crkveno vjenčali. Na svadbi je bila i Luisova cijela obitelj iz Argentine, ali iz osobe iz javnog života. Iva Šarić Petković s bivšim suprugom Jerkom Lekom, i Marta Fernandes s bivšim suprugom Junirom Fernandesom.

Luis je Mateu zaprosio dok su izlazili iz noćnog kluba. Uzeo je mikrofon i pred svim gostima je zaprosio, a Matea je bila toliko sretna da je počela plakati i potrčala mu u zagrljaj. Par ima dvojicu sinova, Thiaga i Mathiasa te često dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Kako je izgledalo vjenčanje - pogledajte u galeriji.