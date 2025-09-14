Supruga bivšeg dinamovca preuredila dom, a malo je reći da vrišti luksuz: Ovako živi obitelj Ibáñez

Nakon višemjesečnog planiranja i usklađivanja detalja, poduzetnica Matea Ibáñez (36) i suprug, bivši igrač Dinama Luis Ibáñez (37) izgradili su svoj dom iz snova u Zagrebu. Ovih je dana Matea na Instagramu podijelila fotografiju interijera, a već na prvi pogled jasno je da je trud u uređenju prostora urodio plodom.

Niže pogledajte fotografiju njihova doma objavljenu na Instagramu, a na kojoj je vidljiv prostrani dnevni boravak s modernim, ali toplim detaljima.

Dizajnerske fotelje, minimalistički stolići i dekorativne biljke stvaraju dojam udobnosti i elegancije, a velike staklene stijene u prostor unose prirodnu svjetlost, dok pažljivo birani detalji naglašavaju mirnu i skladnu atmosferu.

Inače, Matea o svom privatnom životu rijetko kada javno priča. Poznato je samo da u posljednje vrijeme radi za Herbalife.

Podsjećamo, Matea i Luis imaju dvojicu sinova Mathiasa i Thiaga. Nakon što su izrekli 'sudbonosno da' kod matičara 2013. godine, vjenčali su se i u crkvi Svih Svetih u Sesvetama 2015. godine.

