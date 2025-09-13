Halid Bešlić uskoro izlazi iz bolnice: Menadžer otkrio zdravstveno stanje pjevača

Bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe Halid Bešlić (71) trenutačno se liječi na odjelu onkologije Kliničkog centra u Sarajevu, a njegovo stanje prate brojni prijatelji i kolege koji mu šalju poruke podrške.

Njegov menadžer, Damir Ramljak, otkrio je da pjevač pozitivno reagira na terapiju i da liječnici planiraju kratki otpust iz bolnice kako bi se mogao odmoriti kod kuće.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Problemi s jetrom

Ramljak je pojasnio da liječnici najviše prate stanje Bešlićeve jetre, koja je ključna za njegov oporavak te da se pažljivo procjenjuje kako terapija djeluje i koliko se organ oporavlja tijekom liječenja.

"Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju malo ga pustiti kući. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak imaju namjeru pustiti ga da ode kući, da se malo odmori od bolnice pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sada stvari stoje, ide na bolje", rekao je menadžer za Avaz i dodao: "Dijagnoza je ono što sam rekao na početku, da je to jetra. Je li se raširilo dalje, ne bih o tome sudio. Oni najviše gledaju to na jetri – da jetra funkcionira i da se taj dio smiri."

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Unatoč zdravstvenim izazovima, Bešlić je nedavno predstavio novu pjesmu koju je snimio u suradnji s grupom Miligram, a posvetio ju je supruzi.

"Napravljena je prije pola godine i sad je Halid rekao da se dalje nastavi s albumom", objasnio je Ramljak.

Menadžer je zaključio da se situacija razvija u pozitivnom smjeru i da kratki boravak kod kuće može biti znak oporavka.

POGLEDAJTE VIDEO: Neronov koncert zapalio publiku, francuska revolucija protiv opere