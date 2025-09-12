Nakon 40 godina jedan čovjek je otkrio što je sve doživio od Halida Bešlić i njegove supruge: 'Nikada to neću zaboraviti'

Bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić (71) trenutačno se liječi u bolnici, a javnost s velikom pažnjom prati njegovo zdravstveno stanje. Među brojnim porukama podrške koje mu pristižu, nedavno je na društvenim mrežama odjeknula priča jednog muškarca kojem su prije skoro četiri desetljeća pjevač i njegova supruga pomogli kad mu je bilo potrebno.

Sajmo Sulejmani, koji je 1986. godine živio u domu u Sarajevu, prisjetio se dirljivog susreta s Bešlićem i njegovom suprugom Sejdom. U to vrijeme, dok je bio dječak i štićenik doma na Humskoj ulici, zajedno s prijateljem prošetao je gradom tražeći utočište dok je bio gladan i žedan.

Lutanje ih je dovelo do kuće s otvorenim vratima na kojima je pisalo prezime Bešlić. Kada su pokucali, dočekala ih je Sejda, supruga poznatog pjevača, a pored nje mali dječak – njihov sin Dino.

Tada su, žedni i gladni, zamolili za čašu vode, a Sejda ih je s puno topline primila, pitala jesu li gladni, te ubrzo otišla po novac da im kupe nešto za jelo. Njezin sin donio im je dvije boce Coca-Cole, što je za dječake bilo pravo malo bogatstvo.

“Ta žena i majka s fotografije, svojom dobrotom i gestom, postala mi je majka i uzor kakav treba biti u životu. Nikada neću zaboraviti taj njezin pogled i toplinu koju mi je pružila.

Zahvalili smo joj i otišli, a našoj sreći nije bilo kraja. Imali smo novca i za hranu i za igrice na željezničkom kolodvoru, a Coca-Cola nam je bila poput luksuza, piće koje se ne pije svaki dan. Njezino ponašanje, nježan pogled, tiha riječ, kao i ponašanje njezina sina, u meni i Dejanu stvorili su osjećaj kao da nam je novac i Coca-Cole dala vlastita majka, a ne neka nepoznata žena.

I tako, sve do danas, punih 39 godina kasnije, sada kada sam već odrastao, čovjek i roditelj, nikada nisam zaboravio taj njezin majčinski pogled, njezino lice, niti pogled njezina sina. Kao da je sve to bilo jučer, toliko mi se duboko urezalo u sjećanje. Ova žena i majka s fotografije svojim je gestom i dobrotom tada postala i moja majka, i uzor kakav čovjek treba biti u životu.

I zato, hvala ti, teto Sejda, od srca i zauvijek. Nikada nisam zaboravio tebe, tvoju dobrotu i tvoj topli, majčinski pogled. Hvala ti za sve!”, napisao je Sulejmani na Facebooku.

