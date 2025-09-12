Ovo je navodna djevojka Stjepana Hausera: Lijepa Ukrajinka redovito dijeli njihove intimne trenutke

Stjepan Hauser (39) naviknut je na pozornost publike, ali posljednjih mjeseci glazba mu nije jedina tema. Sve se češće piše o njegovoj vezi s atraktivnom Ukrajinkom Marijom, a njihovi zajednički trenuci na društvenim mrežama pobudili su i priče da su se možda u tajnosti vjenčali.

Marija je influencerica iz Ukrajine, aktivna na Instagramu gdje objavljuje sadržaj o sportu, zdravlju i ljepoti. Hausera je pratila na putovanjima, a mediji su psiali da je čak upoznala i njegove roditelje u Puli – što govori da je riječ o ozbiljnom odnosu.

Najviše pažnje privukle su fotografije na kojima Hauser i Marija poziraju u bijelim kombinacijama – on u odijelu, ona u elegantnoj haljini. Fanovi su odmah pomislili da je riječ o svadbenim fotkama, no navodni par to nije potvrdio.

Hauser, inače poznat po tome da svoj privatni život drži podalje od reflektora, za Story je kratko poručio: "Marija je divna osoba, a ostatak bih volio zadržati za sebe".