Prva plavuša Hollywooda: Ovo su najizazovnija izdanja atraktivne Sydney Sweeney

Na današnji dan glumica Sydney Sweeney slavi 28. rođendan! Osim što je postala jedno od najtraženijih imena u Hollywoodu, Sydney se sve češće nalazi i na listama najljepših žena svijeta. Njezina pojava na crvenom tepihu gotovo nikada ne prođe nezapaženo - bez obzira radi li se o glamuroznim večernjim haljinama, prozirnim i izazovnim kreacijama ili minimalističkim, elegantnim odjevnim kombinacijama. Neke od njezinih najizazovnijih izdanja s crvenog tepiha - pogledajte u našoj galeriji.