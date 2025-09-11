PRO PLUS slavi 30 godina postojanja: Okupile se velike zvijezde, pogledajte tko je stigao

Početak rujna za PRO PLUS tradicionalno označava dolazak POP Promenade, glamuroznog događaja na kojem se spajaju zabava i elegancija. Ovo je trenutak kada se službeno otkriva što nas očekuje u novoj sezoni. PRO PLUS, koji ove godine slavi 30 godina, započeo je svoj rad zajedno s emisijom 24UR, koja je od tada ostala najgledanija informativna emisija u zemlji. Do sada su producirali 23 zabavne emisije, 13 domaćih serija, deset kuharskih showova i mnoge sportske prijenose.

"PRO PLUS nije samo popularni TV kanal, već dio šire grupe koja se uspješno bavi digitalnom transformacijom. Planiramo nove serije, kvizove i formate koji će zabavljati i informirati slovensku javnost'', rekla je izvršna direktorica PRO PLUS-a i predsjednica uprave RTL-a Hrvatska Stella Litou za 24ur.

Što kaže voditeljica?

"U proteklim godinama proizveli smo brojne uspješne emisije i serije, a naši suradnici i poslovni partneri ključ su ovog uspjeha'', dodao je Aleš Muhič, suvlasnik PRO PLUS-a i direktor marketinga. Također, na crvenom tepihu POP TV-a okupili su se mnogi koji su u proteklim godinama stvarali sadržaje za gledatelje. Među njima je i Natalija Bratkovič, koja je na kanalu prisutna već dugi niz godina. Iza nje su brojni projekti na koje se rado sjeća.

''Osam godina Kmetije, dvije godine Ekstra Magazina, to je deset. Ako dodam sve neprospavane noći dok sam učila u srednjoj školi i sanjala o radu na POP TV-u, onda je to 30 godina'', rekla je Natalija koja je radila na mnogim sadržajima. Iako je stalno u stvaranju, kao gledateljica uživa u praćenju emisija. Što voli gledati?

''To ovisi o mom raspoloženju, volim kvizove, pratim i Lepo je biti milijonar. Reality emisije poput Big Brothera i Znan obraz ima svoj glas, također su mi zanimljivi, a volim pratiti i informativne emisije jer mi pomažu u pripremi za rad na radiju'', dodala je Natalija.

Za Nataliju Bratkovič bilo je više POP TV zabava, no danas se održava posebna, jubilarna. ''Veselim se susretu s kolegama jer nas je sve teže vidjeti. Ja sam na terenu, a vi ste u studiju. Ovo je prilika da se jednom godišnje sretnemo, podijelimo dojmove i proslavimo'', zaključila je voditeljica. Na POP TV-u ove jeseni slijedi nekoliko novih sadržaja. Gledatelji će moći pratiti Ljubezen po domače, gdje se prikazuju seoski junaci u potrazi za ljubavlju te novu seriju Nemirna kri. Također, dolazi kviz Na lovu, koji je popularan i u inozemstvu. Na VOYO i POP TV-u trenutno je emisija Glavni kuhar, u kojoj šef Bohinc i njegovi pomoćnici donose zabavu i smijeh.