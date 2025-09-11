Darko Lazić prije transformacije: Zavodnik na kojeg padaju žene nekad je izgledao drugačije

Darko Lazić (33) popularni je srpski pjevač narodne glazbe, poznat po brojnim hitovima i energičnim nastupima, a koji je nedavno zabavljao publiku i u jednom zagrebačkom klubu. Rođen je 1986. godine u Brestaču, a svoju glazbenu karijeru započeo je u mladosti, brzo osvajajući srca obožavatelja. Nedavni incident na privatnoj proslavi u Beču privukao je pažnju medija. Prema izvještajima, nastup Darka Lazića prekinuli su kamatari koji su ga nasilno izveli iz dvorane.

Do incidenta je došlo nakon što su kamatari došli po dug koji Lazić nije vratio na vrijeme. Očevici tvrde da je Lazić bio šokiran i ukočen kad je ugledao svoje vjerovnike te je bez riječi napustio događaj. Prema informacijama, kamatari su ga kasnije odvezli u klub gdje je nastavio pjevati, a sav novac koji je zaradio na tom veselju bio je oduzet. Nakon nekoliko dana, Lazić je kontaktirao kamatare, ispričao se i obećao im besplatan nastup na sljedećem veselju, iako nije imao novac koji je dugovao.

Inače, Lazić je poznat i po osobnoj transformaciji. Ranije je bio poznat po težini od 130 kilograma, no danas je njegova težina oko 90 kilograma, što je postignuto napornim radom i disciplinom u prehrani i fizičkoj aktivnosti. U našoj galeriji pogledajte kako je izgledao prije, a kako izgleda danas.