Pogledajte Milanovića u berbi grožđa na Plešivici: Ako ikad napusti politiku...

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je sudjelovao u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Hrvatskoj.

Domaćin jubilarne desete 'Diplomatske berbe' je Grad Jastrebarsko. Ovogodišnja berba održala se u vinogradu Vinarije Jagunić na Plešivici s početkom u 12.00 sati. .

Milanović je prošle godine doživio manju nezgodu nakon što se porezao po prstu pa je morao staviti flaster. 'Ne da sam se 'zrezo', nego ono... Gotovo, flaster!', rekao je tada Milanović kroz šalu.

Iz kleti o drami u Poljskoj

Nakon berbe Milanović je komentirao napadu u Poljskoj. 'Mračno i opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentskog doma, to se zaboravilo. Poljska nam je saveznica, ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. Treba vidjeti što se tamo dogodilo', rekao je.

Komentirao je i Izrael. 'Pola izraelske vlade ne može ući u Španjolsku, Netanyahu je persona non grata u Sloveniju, a u Hrvatskoj... Osim što je to moralna blamaža za Hrvatsku, bojim se da tu postoje minus inteligentne kalkulacije da ćemo preko suradnje s tim tipovima dobiti milost američke administracije. Nećemo, odmah da to razjasnimo. To se tako ne radi', poručio je predsjednik.

Dodao je da je tri godine tenzija na tom prostoru s takvom količinom oružja 'u jednom trenutku moralo dovesti do nečega ovakvog'.

'Ako Radmana Plenković gurne...'

Izbor veleposlanika i odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem usporedio je s kultnim filmom 'Kad jaganjci utihnu' i izjavom Hannibala Lectera 'quid pro quo'. 'Sve ću prihvatiti što je predložio Plenković, ali to je rečeno prije tri tjedna, ali neću dopsutiti da se nekoga tko ima 60 godina tretira kao šrot. Došli ste s kategoričkim imperativom da nitko stariji od 65 ne može biti kandida za ambasadora, ali ovo odgađanje dovelo nas je u neugodnu situaciju. Prihvaćam sve što su predložili jer je to hrvatska stvarnost. Tu je priča gotova', ističe Milanović.

'Dogovor je bio 'no comment', toga se pridržavaju moja strana, ja, ministar vanjskih poslova (Gordan Grlić Radman). U jednom trenutku njegov gazda kreće pričati, provocirati', rekao je Milanović. 'Ako Radmana Plenković gurne, recite mu da njega nitko niš' ne pita', dodao je.

O slučaju u Hrvatskim šumama rekao je da 'nema pojma'. 'Mjesecima sam odlučio o tome šutjeti, ali postoji politički prostor gdje treba biti mjesta i valnih dužina za sve. Zadnjih pet godina sam to ograničavao, prije sam imao drugi stil komunikacije. Dolaskom na mjesto predsjednika možeš jedino glasnoćom ili grubljim stilom ukazati ljudima na probleme", kaže Milanović.