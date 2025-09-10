ADRENALINSKI SPEKTAKL /

Od pogleda na brutalne spojlere padaju vilice, a jedna dama pažnju je uspjela usmjeriti na sebe
Foto: David Jerkovic/pixsell
1 /19
Osijek je bio domaćin 34. Street Race Showa na Aerodromu Osijek – Čepin, događaju koji je privukao veliki broj natjecatelja i posjetitelja. Program je uključivao završnicu HR karavane street racera, a publika je mogla uživati u finalnim okršajima automobila i motocikala.

Subota je bila posvećena karting vozačima, a u nedjelju su dominirali styleri i njihovi modificirani automobili. Zavirite u galeriju i pogledajte dio atmosfere s ovog dpgađaja. 

10.9.2025.
17:48
Hot.hr
David Jerković/Pixsell
