Od pogleda na brutalne spojlere padaju vilice, a jedna dama pažnju je uspjela usmjeriti na sebe

Osijek je bio domaćin 34. Street Race Showa na Aerodromu Osijek – Čepin, događaju koji je privukao veliki broj natjecatelja i posjetitelja. Program je uključivao završnicu HR karavane street racera, a publika je mogla uživati u finalnim okršajima automobila i motocikala.

Subota je bila posvećena karting vozačima, a u nedjelju su dominirali styleri i njihovi modificirani automobili. Zavirite u galeriju i pogledajte dio atmosfere s ovog dpgađaja.