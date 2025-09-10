Ovo je Goran: Mladi frizer ovaj tjedan dolazi u 'Večeru za 5' kako bi pokazao što zna

Frizer osebujnog stila Goran Levar ističe se kao otvoren, komunikativan i iskren, no, kako sam kaže, zna biti i tvrdoglav. Slobodno vrijeme najradije provodi rolajući se, družeći se sa svojim psima ili provodeći vrijeme na vikendici, gdje često priprema roštilj ili peku za obitelj i prijatelje. Sklon je modernoj kuhinji pa mu se na meniju najčešće nađu piletina s curryjem, sushi, teletina ili svinjetina, dok mu je najveća kulinarska slabost zapečeni gulaš. Posebno pažnju posvećuje dekoraciji jela i stola, a priznaje da ga kuhanje može zbuniti ako ga netko prekine. U četvrtak će ekipu ugostiti u Bošnjacima i pokušati ih oboriti s nogu svojim umijećem.