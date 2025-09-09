Danijela Miloš Sprčić ukrala pažnju na konferenciji u royal plavoj haljini: Pored nje smiješio se bivši ministar

U Zagrebu je održana konferencija Croatia Business Risk Outlook u organizaciji Hrvatske udruge ekonomista. Događaj je okupio vodeće stručnjake i predstavnike gospodarstva, a moderatorica programa bila je profesorica Danijela Miloš Sprčić (49).

Profesorica je privukla pažnju elegancijom. Nosila je royal plavu haljinu istaknutu pojasom u istoj boji, a cijelo vrijeme nije skidala osmijeh s lica. Odlično raspoloženje dijelio je s njom i Tomislav Ćorić (45), viceguverner Hrvatske narodne banke i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja, koji se tijekom konferencije nije odvajao od profesorice.

Tko je Danijela Miloš Sprčić?

Danijela Miloš Sprčić rođena je 1976. u Novskoj. Diplomirala je i magistrirala financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala 2007. na University of Greenwich Business School u Londonu. Od 1999. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je prošla sva akademska zvanja, a 2023. izabrana je za redovitu profesoricu u trajnom zvanju.

Predaje niz kolegija iz područja financija i upravljanja rizicima te surađuje s domaćim i inozemnim institucijama, uključujući Ekonomski fakultet u Ljubljani. Autorica je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, triju autorskih knjiga i dobitnica prestižnih nagrada poput „Dr. Marijan Hanžeković“ i „Mijo Mirković“.

Kroz bogatu karijeru surađivala je s velikim brojem hrvatskih kompanija, među kojima su Valamar Riviera, Hrvatska elektroprivreda, Podravka i Ericsson Nikola Tesla. Osim znanstvenog rada, aktivna je u brojnim odborima i stručnim udrugama te je urednica i članica uredničkih odbora uglednih međunarodnih časopisa.

Udana je i majka dvoje djece.

