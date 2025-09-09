Evo što se događalo kad su se kamere ugasile: Ovo niste mogli vidjeti na TV-u

Pobjednički kvalifikacijski niz hrvatskih nogometnih reprezentativaca se nastavio i ovog ponedjeljka, na maksimirskom stadionu je Hrvatska razbila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L. Svakom novom utakmicom Svjetsko prvenstvo sve je bliže Hrvatskoj koja je trenutačno na vrhu ljestvice u skupini L izjednačena s Češkom.

Obje reprezentacije imaju po 12 bodova, ali je Češka odigrala pet, a Hrvatska četiri utakmice. Osim slavljenika Luke Modrića, koji u utorak puni 40 godina i kojemu su nakon pobjede nad Crnom Gorom čestitali supruga Vanja i djeca Sofia, Ema i Ivano i pjevali "Sretan rođendan" s cijelim stadionom, na terenu Maksimira bila je i Helena, Livakovićeva odabranica, sa sinom Joakimom.

