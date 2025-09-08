Luka je oduševljen: 'To mi nestvarno izgleda, jedino je važno da smo zdravi i da se dobro osjećamo'

Sada je najvažnije da se spremni i zdravi vratimo u idući kvalifikacijski ciklus i tada pokušamo sve riješiti na putu prema Svjetskom prvenstvu, rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon 4-0 protiv Crne Gore.

Hrvatska je u četvrtom nastupu upisala i četvrtu pobjedu u skupini L čime je napravila novi veliki korak prema jedinom cilju, a to je odlazak na SP.

„Super utakmica. Možda je bilo nešto sporije na samom početku, u uvodnih 10 ili 15 minuta, a nakon toga je sve bilo puno bolje. Dizali smo se, stvarali šanse i na kraju zasluženo pobijedili. Zadovoljni smo prvenstveno s tri boda, ali i igrom. Naravno, sve je bilo lakše kada smo dobili igrača više, ali i nakon toga se nismo opustili. Tražili smo golove, znamo da je i razlika pogodaka važna“, komentirao je Luka Modrić koji će u utorak proslaviti jubilarni 40. rođendan.

„Hvala savezu, stožeru i suigračima, ali i navijačima koji su uvijek tu, a i ovaj dan su učinili posebnim. Nestvarno mi izgleda da ću sutra napuniti 40. rođendan, ali je jedino važno da smo zdravi i da se dobro osjećamo. Idući ciklus? Dobro smo krenuli u ove kvalifikacije i idealno bi bilo da sve riješimo u idućem ciklusu. No, manje je važno kada ćemo to osigurati i hoćemo li sve pobijediti ili nećemo. Samo je važan plasman na SP“, zaključio je Modrić.

