ŠOU NA LJUDSKOM VRTU /

Preokret u Mariboru: Đalović ljutito napustio pregovore, neće potpisati ugovor

Preokret u Mariboru: Đalović ljutito napustio pregovore, neće potpisati ugovor
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Navodno je bilo vrlo glasno u prostorijama kluba i bilo je podignutih glasova

8.9.2025.
23:19
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Radomir Đalović trebao je potpisati ugovor s Mariborom i postati novi trener slovenskog prvoligaša, ali dogodilo se nešto nesvakidašnje.

Naime, Đalović je već stigao na Ljudski vrt na potpisivanje ugovora, ali se predomislio i otišao bez potpisivanja. Slovenska Ekipa piše kako se Đalović naljutio jer su čelnici Maribora u posljednji trenutak promijenili uvjete koji su bili ranije dogovoreni. Navodno je bilo vrlo glasno u prostorijama kluba i bilo je podignutih glasova, a u jednom trenutku je Đalović ljutito napustio ured prokomentiravši da mu čelnici Maribora nisu pokazali trunku respekta.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

Radovan Karanović koji je napustio klupu Maribora i trebao voditi juniorsku momčad sad se neočekivano vraća na poziciju vd trenera Maribora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'

Nk MariborRadomir đalović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOU NA LJUDSKOM VRTU /
Preokret u Mariboru: Đalović ljutito napustio pregovore, neće potpisati ugovor