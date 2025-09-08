Preokret u Mariboru: Đalović ljutito napustio pregovore, neće potpisati ugovor

Radomir Đalović trebao je potpisati ugovor s Mariborom i postati novi trener slovenskog prvoligaša, ali dogodilo se nešto nesvakidašnje.

Naime, Đalović je već stigao na Ljudski vrt na potpisivanje ugovora, ali se predomislio i otišao bez potpisivanja. Slovenska Ekipa piše kako se Đalović naljutio jer su čelnici Maribora u posljednji trenutak promijenili uvjete koji su bili ranije dogovoreni. Navodno je bilo vrlo glasno u prostorijama kluba i bilo je podignutih glasova, a u jednom trenutku je Đalović ljutito napustio ured prokomentiravši da mu čelnici Maribora nisu pokazali trunku respekta.

Radovan Karanović koji je napustio klupu Maribora i trebao voditi juniorsku momčad sad se neočekivano vraća na poziciju vd trenera Maribora.

