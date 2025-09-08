Vodeća momčad u našoj skupini kvalifikacija za SP nije uspjela pobijediti Saudijsku Arabiju

Nogometna reprezentacija Češke bila je slobodna ovog ponedjeljka kada su u pitanju kvalifikacije za SP, a to je iskoristila za odigravanje prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije koja je završila bez pobjednika 1-1.

Hradec Kralove su bili domaćin ogledu u kojem je domaćin poveo u 21. minuti. Tada je Chory pogodio s bijele točke za 1-0 Češke. Sve do 91. minute rezultat se nije mijenjao, a tada je za goste pogodio Abdullah Al Hamddan za konačnih 1-1.

U kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo Češka je trenutačno vodeća s 12 bodova iz pet utakmica. Hrvatska je druga s maksimalnih devet bodova iz tri susreta. Hrvatska i Češka već su igrale međusobno u Osijeku i tada su hrvatski nogometaši pobijedili s uvjerljivih 5-1.

Češka će Hrvatskoj biti domaćin 9. listopada.

