Prosinečki prošetao Maksimirom prije dvoboja s Hrvatskom, nije se odvajao od legendarnog Hrvata

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak navečer na Maksimiru igra protiv Crne Gore koju s klupe vodi legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki.

Dvoboj se igra na zagrebačkom stadionu Maksimir i na utakmici se očekuje puno navijača.

Prije utakmice Prosinečki je obišeo travnjak, a tijekom toga društvo mu je pravio legendarni hrvatski nogometaš Vedran Ćorluka, koji je trenutno pomoćnik našeg izbornika Zlatka Dalića.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Foto: Igor Kralj/pixsell

„Nezgodno je vrijeme kada nam dolazi gostovanje kod Hrvatske. Igramo ovaj susret nakon domaćeg poraza od Češke. Namjera nam je odigrati dobru utakmicu, dati apsolutno sve što možemo protiv Hrvatske. Jako dobro znamo suparnika, zapravo, sve ih poznajem. Godinama je Hrvatska u vrhu, ostvaruje sjajne rezultate i velike stvari na velikim natjecanjima. Nadam se punom stadionu, lijepoj atmosferi, ali i našoj dobroj predstavi“, komentirao je Prosinečkina konferenciji za medije u nedjelju i potom se osvrnuo na povratak u Hrvatsku, Zagreb i maksimirski stadion.

Foto: Igor Kralj/pixsell

„Poseban je osjećaj jer sam s deset godina počeo igrati nogomet u Dinamu. Bude se lijepa sjećanja, Zagreb je moj grad. Nadam se da ću se nakon ponedjeljka osjećati jednako dobro, a to bi značilo da smo ostvarili pozitivan rezultat. Gledao sam Hrvatsku protiv Farskih otoka. Nisu briljirali, ali su pobijedili i to je Hrvatska. Nadam se da ćemo mi znati iskoristiti slabosti koje ima Hrvatska“, zaključio je Prosinečki.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Utakmica na maksimirskom stadionu počinje u 20.45 sati, a Hrvatska želi nastaviti savršeni ritam. Kvalifikacije su otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Na vrhu ljestvice je Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska ima maksimalnih devet bodova nakon tri nastupa, dok je Crna Gora treća sa šest bodova iz četiri dvoboja.

