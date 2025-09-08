Navijači zadovoljni ispadanjem jednog igrača, a zazivaju dvojicu: 'Najbolji igrač nagrađen klupom'
Zlatko Dalić napravio je čak pet promjena u odnosu na satav s Farskih otoka
Hrvatska uskoro kreće u prvu utakmicu protiv Crne Gore u svojoj povijesti. Izabranici Zlatka Dalića love četvrtu pobjedu u četvrtoj utakmici kvalifikacija veliki korak k Sjevernoj Americi.
Zlatko Dalić napravio je čak pet promjena u odnosu na sastav s Farskih otoka. Hrvatska će protiv Crne Gore istrčati u sljedećem sastavu: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić, Sučić - Mario Pašalić, Kramarić, Perišić - Ivanović.
U nastavku donosimo neke komentare s društvenih mreža na sastav Zlatka Dalića.
"Sosa lansiran iz topa"
"Fruk kao najbolji igrač prošlu utakmicu nagrađen klupom"
"Ne sviđa mi se sto su i Fruk i Baturina na klupi. Trebao je ostat jedan od njih dvojice. Ali mi je drago da je puko sosu van iz prvih 11 i da je dao šansu Ivanoviću i tako čuva Budimira"
"Nema Sose, bit će gledljivo!"
"Budimir asistira prošlu a sad na klupi, Dalić ga ne voli ! Nije ga nikad volio"
"Dobro je bitno da nema Pongračića"
"Zašto ne igra Marco Pašalić krilo, koji i je krilo po poziciji?"
