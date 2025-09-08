Sučiću i klub čestitao rođendan, a izabrali su zanimljivu fotografiju

Luka Sučić rođen je na današnji dan, osmog rujna, 2002. godine. Ranije danas HNS mu je čestitao rođendan preko društvenih mreža iako je nedavno izbačen iz reprezentacije.

Ta čestitka izazvala je zanimljive reakcije javnosti o čemu možete čitati OVDJE. Luke Sučića se sjetio i njegov trenutačni klub Real Sociedad koji mu je čestitao rođendan na svojim društvenim mrežama, a posebno je zanimljivo koju su fotografiju iskoristili. U objavi su iskotili fotografiju malenog Luke u dresu Hajduka.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

🎂 Sretan rođendan, 𝗟𝘂𝗸𝗮! 🎂 Many happy returns! pic.twitter.com/c0imysGWUU — Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 8, 2025

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Luka je rođen u Linzu i u Austriji je počeo svoju karijeru, a prošle je godine potpisao za Real Sociedad. Ove sezone upisao je 68 minuta u prva tri kola La lige, a očekujemo i da će se vratiti u reprezentaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić ukazao na bitan detalj u reprezentaciji: 'Taj problem bi trebao biti riješen'