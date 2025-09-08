Mlada Hrvatska kreće u kvalifikacije: Olić optimistično pred Tursku

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak, 9 rujna u 19:00 sati, igra prvu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Turske, a hrvatski izbornik Ivica Olić ističe kako vjeruje u svoje igrače.

Mlada reprezentacija sletjela je u Trabzon u nedjelju navečer, a dan uoči susreta odradit će posljednji trening.

Olić je naglasio kako su igrači dobro pripremljeni i kako vjeruje u njihovu kvalitetu te optimistično gleda prema prvom ispitu u kvalifikacijama. Jedini koji neće konkurirati za utakmicu je Filip Živković, koji je zbog ozljede morao napustiti pripreme u Zagrebu i vratiti se u Osijek.

'Imali smo luksuz da smo u ovom ciklusu imali samo jednu utakmicu i odradili smo pet kvalitetnih treninga. Došli smo sinoć ovdje i dobili još jedan dodatni dan za pripremiti se. Danas imamo posljednji trening pred utakmicu da dečki dožive ovaj stadion i atmosferu koja se sutra najavljuje ovdje. Svi su spremni osim Živkovića koji se vratio u Osijek. Svi su ovdje i konkuriraju za utakmicu. Radujem se prvoj kvalifikacijskoj utakmici, dobro smo se pripremili. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u našu kvalitetu i idemo po pobjedu ovdje u Turskoj', rekao je Olić.

