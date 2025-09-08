Stiže li obrat? Nema ga na popisu, ali HNS mu je uputio znakovitu poruku

Hrvatska nogometna reprezentacija igra večeras utakmicu protiv Crne Gore u kojoj će pokušati doći do nova tri boda. Cilj je jasan, a to je direktan plasman na Mundijal.

Ipak, pažnju je ovaj put probudila objava HNS na Facebooku u kojoj su čestitali rođendan Luki Sučiću koji, zbog odluke izbornika, nije na popisu za ovo reprezentativno okupljanje.

Podsjetimo, Luka nije na popisu jer je otišao, uz dozvolu izbornika Dalića otišao na sestrinu svadbu u tijeku lipanjskih reprezentativnih obveza.

