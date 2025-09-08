Evo kad i gdje gledati Hrvatsku protiv Crne Gore

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj put prema Svjetskom prvenstvu 2026., koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatrene očekuje domaći susret protiv Crne Gore, a dvoboj će se igrati na Zagrebačkom Maksimiru. Susret se igra u okviru 6. kola skupine L, a početak je zakazan za 20:45. Utakmicu možete pratiti uživo na NOVA TV i platformi VOYO, bez obzira gdje se nalazili.

Kvalifikacije su s naše otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka.

„Naravno da nikakvog opuštanja nema. U utakmicu ćemo ući oprezno i odgovorno. Utakmica kao što je ova protiv Crne Gore donosi poseban naboj i posebno dokazivanje. To, dakako, ne znači ništa negativno i svjesni smo svih opasnosti koje može donijeti ovaj suparnik. Neće biti lako, ali naš je cilj pobjeda“, najavio je Dalić te se potom još nakratko vratio na ogled kod Farskih otoka.

„Nadamo se boljem nego li je bilo u petak na Farskim otocima. Nedostajalo nam je tada volje i energije, ali smo unatoč tome oborili rekord. Pretrčali smo 126 kilometra, ali silno smo se mučili. Bit će mučenja i protiv Crnogoraca. Znamo da imaju dobre igrače i ne trebamo im nikako dati puno prostora. Crna Gora je čvrsta momčad, igrat će s petoricom u fazi obrane, a mi se moramo vratiti našem stilu igre i pobijediti“.

Dalić je najavio da se momčadi priključio Josip Stanišić.

„Vratio se i odradit će trening. Šutalo je također spreman, a vraćaju nam se u momčad Modrić i Perišić. Majer isto tako konkurira za igru. Vjerujem svima koji su s nama i nadam se da ćemo odigrati kako treba“. Susret je komentirao i izbornik Crne Gore Robert Prosinečki.

„Nezgodno je vrijeme kada nam dolazi gostovanje kod Hrvatske. Igramo ovaj susret nakon domaćeg poraza od Češke. Namjera nam je odigrati dobru utakmicu, dati apsolutno sve što možemo protiv Hrvatske. Jako dobro znamo suparnika, zapravo, sve ih poznajem. Godinama je Hrvatska u vrhu, ostvaruje sjajne rezultate i velike stvari na velikim natjecanjima. Nadam se punom stadionu, lijepoj atmosferi, ali i našoj dobroj predstavi“, rekao je Prosinečki i potom se osvrnuo na povratak u Hrvatsku, Zagreb i maksimirski stadion.

„Poseban je osjećaj jer sam s deset godina počeo igrati nogomet u Dinamu. Bude se lijepa sjećanja, Zagreb je moj grad. Nadam se da ću se nakon ponedjeljka osjećati jednako dobro, a to bi značilo da smo ostvarili pozitivan rezultat. Gledao sam Hrvatsku protiv Farskih otoka. Nisu briljirali, ali su pobijedili i to je Hrvatska. Nadam se da ćemo mi znati iskoristiti slabosti koje ima Hrvatska“, zaključio je Prosinečki.

