Dalić i ekipa radili na otkrivenom problemu u reprezentaciji

Foto: Igor Soban/pixsell
POSLJEDNJI TRENING PRED CRNU GORU: Vatreni su u nedjelju odradili trening s Josipom Stanišićem, kojeg nije bilo u petak na Farskim otocima.
Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je na Maksimiru odradila posljednji trening uoči utakmice 6. kola skupine L kvalifikacija za SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Josip Stanišić priključio se reprezentaciji nakon što nije u petak bio na Farskim otocima, jer je dobio slobodno da bude uz suprugu koja je trebala roditi. Zlatko Dalić na pressici je otkrio kako Zlatko Dalić je na pressici u nedjelju uoči utakmice rekao kako nije problem reprezentacije u zalaganju i trki, nego je problem u zalaganju u ključnim trenucima. To bi se trebalo promijeniti protiv Crne Gore ulaskom u prvih 11 Modrića, Perišića i Šutala, a Josip Stanišić se vratio i mogao bi zaigrati na desnom beku. 

7.9.2025.
23:16
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićJosip StanišićSp 2026
