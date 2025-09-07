Dalić otkrio problem u reprezentaciji, ali stručnjaci tvrde: 'Gledat ćemo jednu drugačiju Hrvatsku'

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj put prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Izabranici Zlatka Dalića u ponedjeljak na Maksimiru (20.45) dočekuju Crnu Goru u sklopu 6. kola skupine L. Bit će to susret u kojem će naši nogometaši imati plan zasjesti na čelo skupine, što nam daje status nositelja i pokazati se u boljem svijetlu nego u petak protiv Farskih otoka (minimalna, mršava pobjeda 1-0. Crnogorci pak traže iskupljenje nakon poraza od Češke 2-0 u Podgoroci.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje kod se nalazili

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

Hrvatska u ritmu pobjeda

Vatreni su dosad uzeli maksimalnih 9 bodova u kvalifikacijama – tri pobjede iz četiri utakmice i gol-razlika 13-1 najbolje govore o sigurnosti kojom vladaju na terenu. Posebno ohrabruje podatak da Hrvatska kod kuće nije izgubila od listopada 2023., a povratak u prvih 11 iskusnih igrača poput Luke Modrića, Ivana Perišića i Josipa Šutala za Crnu Goru, dodatno jača samopouzdanje momčadi. Nije to sve.

Hrvatska nije briljirala protiv Farskih otoka, ali bila je to utakmica koja se igrala na umjetnoj travi, a sutrašnja će ipak biti u mnogočemu drugačija. Smatram da ćemo u ponedjeljak gledati jednu drugačiju Hrvatsku i da neće biti problema protiv Crne Gore. Daniel Šarić za Net.hr

Foto: Jonathan Moscrop

Zlatko Dalić je na pressici u nedjelju uoči utakmice rekao kako nije problem reprezentacije u zalaganju i trki, nego je problem u zalaganju u ključnim trenucima. To bi se trebalo promijeniti protiv Crne Gore ulaskom u prvih 11 gore navedenih, a Josip Stanišić se vratio i mogao bi zaigrati na desnom beku.

'Farski otoci nisu mjerilo'

"Istina, Hrvatska nije briljirala protiv Farskih otoka, ali bila je to utakmica koja se igrala na umjetnoj travi, a sutrašnja će ipak biti u mnogočemu drugačija. Smatram da ćemo u ponedjeljak gledati jednu drugačiju Hrvatsku i da neće biti problema protiv Crne Gore", kaže za Net.hr bivši reprezentativac Hrvatske, danas nogometni trener Daniel Šarić.

Marijo Tot, pomoćni trener u HŠK Zrinjski i renomirani nogometni stručnjak koji sad pomaže Igoru Štimcu na trenerskoj klupi najtrofejnijeg nogometnog kluba u Bosni i Hercegovini, aktualnog prvaka BiH, naglasio nam je:

"Sad su svi skočili na stražnje noge zbog utakmice protiv Farskih otoka i govore kako je Hrvatska trebala na Farskim otocima deklasirati Farske otoke, međutim mislim da je u takvim utakmicama najvažnije doći, pobjediti i vratiti se s tri boda, zaboraviti takve utakmice. Ta utakmica nije mjerilo. Tamo su mnogi imali problema zato što je teren vrlo kompliciran, dolazak je kompliciran, sve je komplicirano, daleko je itd. Hrvatska je to odradila kako je trebala. Na kraju je pobijedila i ta će se utakmica brzo zaboraviti".

Foto:

Prosinečki u problemima

Crnogorska reprezentacija u Zagreb stiže s dvije pobjede i dva poraza, što je zasad dovoljno za treće mjesto. Poraz od Češke jasno je pokazao koliko momčad Roberta Prosinečkog pati u igri. Glavno oružje i dalje je kapetan Stevan Jovetić, strijelac 37 pogodaka za reprezentaciju, no pitanje je koliko će sam moći protiv hrvatske obrane. Radulović je otkazao zbog ozljede, a onda je isti dan u petak igrao za Rapid prijateljski susret. Prosinečkom se to nije svidjelo.

"To govori koliko se voli Crna Gora. Što ću prokomentirati drugo? Ako mu je važniji klub, a pozvan je u A reprezentaciju... To treba njega pitati", istaknuo je Robert Prosinečki. Brnović, Savić i Roganović igrat će ako budu mogli jer neki imaju želučane tegobe, a drugi ozljede.

"U nogometu je sve moguće. Događa se svašta, ali u ovom trenutku teško Crna Gora može iznenaditi Hrvatsku", naglasio nam je Daniel Šarić, koji je igrao s Prosinečkim u Dinamu i reprezentaciji Hrvatske.

Očekivanja i atmosfera

Hrvatska ulazi u dvoboj kao izraziti favorit. Stručne prognoze naglašavaju kako Vatreni imaju sve preduvjete za novu pobjedu i “clean sheet”, dok se Crna Gora nada da bi upravo derbi mogao biti prilika za prekid lošeg niza. Ipak, snaga domaćeg terena, iskustvo i kvaliteta igračkog kadra idu na stranu Hrvatske.

"Hrvatska nije briljirala protiv Farskih otoka, ali bila je to utakmica koja se igrala na umjetnoj travi, a sutrašnja će ipak biti u mnogočemu drugačija. Smatram da ćemo u ponedjeljak gledati jednu drugačiju Hrvatsku i da neće biti problema protiv Crne Gore. Hrvatska je jednostavno bolja reprezentacija i uživat ćemo u drugačijem licu naše nacionalne nogometne selekcije", zaključio je Daniel Šarić.

Prva službena utakmica Hrvatske i Crne Gore

Maksimir će u ponedjeljak svjedočiti još jednom balkanskom obračunu, prvoj službenoj utakmici Hrvatske i Crne Gore u nogometu. Za Hrvatsku to je korak bliže izravnom plasmanu na SP 2026., a za Crnu Goru posljednja prilika da ostane u igri za najveću nogometnu pozornicu. Sve je spremno za napetu i zanimljivu večer pod reflektorima.

Sad su svi skočili na stražnje noge zbog utakmice protiv Farskih otoka i govore kako je Hrvatska trebala na Farskim otocima deklasirati Farske otoke, međutim mislim da je u takvim utakmicama najvažnije doći, pobjediti i vratiti se s tri boda, zaboraviti takve utakmice. Ta utakmica nije mjerilo. Marijo Tot za Net.hr.

"Očekujem pobjedu i jasno je meni da navijači očekuju bolje izvedbe. Vidjet ćete protiv Crne Gore jednu bolju Hrvatsku.

Što se tiče povratka senatora u prvih 11, ja sam još uvijek zato da se Hrvatska osloni na svoje senatore. Vidi se kad oni igraju da to ima glavu i rep. Bezbroj sam puta rekao za Perišića da je on jedno od najboljih svjetskih krila posljednje desetljeće, a za Luku da je igrač s kojim bi ja na terenu, ovakav kakav jesam, u 54. godini, izgledao super. Jer, Luka sve igrače oko sebe pravi boljim", rekao nam je za kraj Marijo Tot.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' kod Silvija Maksana:'Samo pitajte Bišćana o tom čovjeku koji je i njemu napravio probleme, a koji stoji iza svega'