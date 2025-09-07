Nizozemska teškom mukom pobijedila Litvu, Gruzija razbila Bugarsku

Nogometaši Nizozemske upisali su treću pobjedu u četvrtom nastupu u kvalifikacijskoj skupini G za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Kaunasu su svladali Litvu 3-2.

Nizozemska je vodeća na ljestvici skupine sa deset bodova, što je tri više od Poljske i Finske. Litavci su četvrti i ostali su na tri boda.

Nizozemska je povela 2-0 nakon golova Depayja u 11. i Timbera u 33. minuti čime se činilo da će imati lagani put prema tri boda. No, do kraja prvog poluvremena Litva je uspjela izjednačiti golovima Gineitisa u 36. i Girdvainisa u 43. minuti. Nizozemski junak bio je Depay koji je drugi put na susretu poentirao u 63. minuti za 3-2.

Sjeverna Makedonija je ostvarila treću pobjedu u skupini J, u Skopju je pobijedila Lihtenštajn 5-0. U prvom poluvremenu je goste načeo njihov igrač Buchel koji je pogodio vlastitu mrežu. Dominacija Makedonaca potvrđena je u nastavku pogocima Bardhija u 52., Čurlinova u 56., Kjamilija u 82. i Stankovskog u 90. minuti za konačnih 5-0.

Sjeverna Makedonija je izbila na vrh ljestvice i nakon pet utakmica ima 11 bodova. Wales je drugi s 10, dok Belgija ima sedam bodova nakon tri nastupa. Lihtenštajn nakon pet utakmica ima razliku pogodaka 0-19.

Ranije u nedjelju Gruzija je na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0 u ogledu skupine E. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo:

Skupina G

Litva - Nizozemska 2-3 (Gineitis 36, Girdvainis 43/Depay 11, 63, Timber 33)

Poljska - Finska (20.45 sati)

Ljestvica:

1. Nizozemska 4 3 1 0 14-3 10

2. Poljska 4 2 1 1 5-3 7

3. Finska 4 2 1 1 5-5 7

4. Litva 5 0 3 2 5-7 3

5. Malta 5 0 2 3 1-12 2

Skupina J

Sj. Makedonija - Lihtenštajn 5-0 (Buchel 15-ag, Bardhi 52, Čurlinov 56, Kjamili 82, Stankovski 90)

Belgija - Kazahstan (20.45 sati)

Ljestvica:

1. Sj. Makedonija 5 3 2 0 11-2 11

2. Wales 5 3 1 1 11-6 10

3. Belgija 3 2 1 0 11-4 7

4. Kazahstan 4 1 0 3 3-5 3

5. Lihtenštajn 5 0 0 5 0-19 0

