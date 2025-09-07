Dalić i Modrić izašli pred novinare uoči Crne Gore

KVALIFIKACIJE ZA SP /

Protiv Crnogoraca moramo biti na sto posto jer samo tako možemo osvojiti tri boda, rekao je hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić uoči kvalifikacijskog dvoboja protiv Crne Gore u ponedjeljak.

Protiv Crne Gore želimo popraviti dojam s prošle utakmice, obećao je izbornik hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić uoči novog kvalifikacijskog ogleda za odlazak na SP, u ponedjeljak protiv Crne Gore.

Utakmica na maksimirskom stadionu počinje u 20.45 sati, a Hrvatska želi nastaviti savršeni ritam. Kvalifikacije su otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka.

"Naravno da nikakvog opuštanja nema. U utakmicu ćemo ući oprezno i odgovorno. Utakmica kao što je ova protiv Crne Gore donosi poseban naboj i posebno dokazivanje. To, dakako, ne znači ništa negativno i svjesni smo svih opasnosti koje može donijeti ovaj suparnik. Neće biti lako, ali naš je cilj pobjeda“, najavio je Dalić te se potom još nakratko vratio na ogled kod Farskih otoka.