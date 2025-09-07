Ovo je urnebesno! Šprajc pokazao kako bi izgledalo vjenčanje Taylor i Travisa na hrvatski način

NAŠA MLADA! /

A najčitanija, najgledanija i najklikanija vijest proteklih dana u cijelom svijetu bila je da Taylor Swift sada ulazi u eru zaruka s igračem Kansas City Chiefsa Travisom Kelceom. Pjevačica je tu vijest objavila na svom Instagram profilu i zapalila internet objavom koja je u otprilike sat vremena već imala 12 milijuna lajkova.

Da, eto Travis Kelce, jedan od najpopularnijih igrača američkog nogometa, naš je čovjek, takoreći Hrvat rođenjem – njegova šukunbaka je podrijetlom iz Gorskog kotara, iz sela Vele Drage kod Brodskih Moravica.

Doduše, ni sam Travis nije znao da je Hrvat, bar do nedavno, kad su on i brat Jason to usput objavili u svom podcastu u razgovoru sa zvijezdom američke ženske košarke Caitlin Clark. Tako se rodio i tračak nade da će vjenčanje možda biti i u njegovoj šukun šukun šukun pradomovini. Pa Taylor možda odradi i koncert na hipodromu – nema šanse da ga napuni, ali skupilo bi se nekog svijeta. A mi smo zamolili AI da napravi hrvatsku verziju njihova vjenčanja, pogledajte u videu i guštajte.