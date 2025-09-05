Imamo 1384. braniteljskih udruga. Ne možemo početi bez odobrenja svih njih: A samo Gendin potpis nije dovoljan

DIJALOG I TOLERANCIJA /

Lako je bilo ovim ljevičarima koji su organizirali te lokalne festivale u Benkovcu i Šibeniku, njima su trebali samo potpisi Gende i Šižgorića, a i to im bilo teško pitati, ali mi smo nacionalna emisija gledaju nas u cijeloj Hrvatskoj, ne možemo početi dok nismo dobili odobrenje od svih braniteljskih udruga koje postoje, jer nikad ne znaš kad će i koja braniteljska udruga postat zabraniteljska. Jer nisu sve braniteljske udruge zabraniteljske a bogami nisu ni svi branitelji branitelji. U Hrvatskoj naime ime točno pola milijuna branitelja, više nego što ih danas ima Ukrajina a barem pola od njih rat je vidjelo samu u Cinestaru, kako za našeg Gendu kaže zapovjednik njegove postrojbe. E sad jel Genda bio u Cinestaru il na ratištu teško je znati al je sigurno bio u hotelskoj sobi u Cavtatu, jer to mu je najjača ratna fotografija s kojom, se pohvalio. Pa tako imamo i 1384. braniteljske udruge. I većina njih nema veze jedna s drugom, ne postoji nekakva krovna udruga s kojom možeš riješiti svoje kulturno umjetničke ili evo scenarističke probleme. Ne postoji jedan šalter i jedan pečat, dođeš razgovaraš, može - ne može, ako može - pečat i ideš raditi. Ne ne, nego po ovim napucima ministra Medveda moramo obaviti 1384 razgovora i skupiti 1384 pečata kako bi svi bili sigurni da je ova emisija podobna za emitiranje.