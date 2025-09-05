Dalić izašao pred novinare uoči Farskih otoka: 'Moramo ih shvatiti jako ozbiljno'

EVO ŠTO KAŽE /

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača za početak kvalifikacija za SP 2026. Na njemu nema ozlijeđenih Joška Gvardiola i Josipa Juranovića, a zbog privatnih razloga otpao je i Josip Stanišić pa je pozvan Hrvoje Smolčić. 'Moramo biti ozbiljni, čekaju nas dvije zahtjevne utakmice i želim maksimalno motiviranu reprezentaciju', rekao je Dalić.

Osvrnuo se i na Luku Modrića: 'Ima 40 godina, a još je motor Milana. Njegova energija i volja su nevjerojatni, nadam se da će ga poslužiti zdravlje.'

Najviše pažnje privukla je tema Luke Sučića. 'Nisam nikoga kaznio ni potjerao. Poštujem odluku njega i obitelji, ali poštujem i svoje odluke. Nema tjeranja, nadam se da će se vratiti. Nema afera, sve u reprezentaciji štima' poručio je Dalić.

Dodao je da će se Stanišiću dopustiti izostanak jer očekuje dijete, dok je Sučić zatražio odlazak na sestrino vjenčanje. “Pravila su ista već osam godina, zna se tko je odgovoran. To nas je i dovelo do medalja”, objasnio je.

O Livakoviću je rekao da je i dalje “jedinica”, a za Farske otoke naglasio da će biti zahtjevno gostovanje: “Igraju na umjetnoj travi, bit će fanatični. Moramo igrati kao da su Francuzi.”

Dotaknuo se i hrvatske lige: “Naša liga je 22. u Europi, a reprezentacija osvaja medalje. Ne možemo se oslanjati samo na domaće igrače, mjerilo su europski rezultati.” Na kraju je istaknuo da je Fruk svojim igrama zaslužio poziv.

