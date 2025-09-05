BURNO NA MAKSIMIRU /

RPG definitivno prekrižen u Dinamu: Kovačević želi svog miljenika iz Slaven Belupa

RPG definitivno prekrižen u Dinamu: Kovačević želi svog miljenika iz Slaven Belupa
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

RPG je vjerojatno na izlaznim vratima kluba što znači da Dinamo na desnom beku ima samo Morisa Valinčića

5.9.2025.
18:01
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Zanimljivo je u Dinamu krajem prijelaznog roka, rano jutros cijelu hrvatsku nogometnu javnost šokirao je dolazak Ismaela Bennacera u Dinamo, a dva dana ranije Dinamove je navijače iznenadilo izostavljanje Ronaëla Pierre-Gabriela s popisa igrača za Europsku ligu.

RPG je vjerojatno na izlaznim vratima kluba što znači da Dinamo na desnom beku ima samo Morisa Valinčića. Talijanski insajder Lorenzo Lepore javlja da je Dinamo zainteresiran za Antonija Boseca kojeg je Mario Kovačević već vodio u Slaven Belupu. Međutim, prema Leporeu, premalo je ostalo do kraja prijelaznog roka koji se zatvara u ponoć i da je realnije da Bosec dođe u nekom od sljedećih prijelaznih rokova.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr

 

Bosec je u srpnju napustio Koprivnicu i potpisao za rumunjski Cluj za koji je odigrao šest utakmica i upisao jednu asistenciju. 

DinamoMario Kovačević
