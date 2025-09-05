Bivši igrač Dinama strijelac u kvalifikacijama: Njegova reprezentacija zasjela na vrh

Nathaniel Mbuku nije ostavio dubok trag u zagrebačkom Dinamu, ali navijači ga potencijalno pamte po pogotku protiv Gorice za 2:2 i osebujnoj proslavi na maglovitom stadionu u Velikoj Gorici. Njegov nogometni put u međuvremenu je krenuo drugim smjerom.

U srpnju 2025. vratio se u Francusku – ovaj put na posudbu u Montpellier, s opcijom otkupa. Iako se u Dinamu nije nametnuo kao prvoklasni strijelac, posljednjih dana ponovno je skrenuo pozornost na sebe, ali ovoga puta u dresu reprezentacije DR Konga.

U kvalifikacijskom susretu protiv Južnog Sudana Kongo je već u prvom poluvremenu stekao osjetnu prednost zahvaljujući dvama golovima Cédric Bakambua iz Real Betisa. Kad se činilo da će se na odmor otići s 2:0, pojavio se Mbuku. Nakon kornera na desnoj strani oslobodio se čuvara i snažnim udarcem lijevom nogom povisio na 3:0, postavivši konačan rezultat prvog dijela.

NATHANAËL MBUKU ALIAS IDENTITÉ NATIONALE 🇨🇩🇨🇩🐆🐆 pic.twitter.com/Y5T0Eo9yRt — Arsène (@Demvkwa) September 5, 2025

Podsjetimo, Mbuku je u Dinamo stigao u rujnu 2024. iz Augsburga, uz dugoročan ugovor i mogućnost povratka u Njemačku. U sezoni 2024./25. upisao je 16 nastupa u domaćem prvenstvu i postigao dva gola. DR Kongo na koncu je pobjedio 1:4, strijelac za goste bio je Wissa koji je prije nekoliko dana potpisao za Newcastle, a za Sudance počasni pogodak postigao je Majak.

Pogledajte video: Kakvo oduševljenje u dvorani: Pojavio se Roberto Soldić