Je li ovo prvih 11 za Farske otoke? Hrvatska u ovakvom sastavu nikad nije igrala

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 u Torshavnu igra treću kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih Otoka. Vatreni su dosad upisali dvije uvjerljive pobjede - u prvoj utakmici slavili su na gostovanju kod Gibraltara s velikih 7:0, dok su na domaćem terenu s 5:1 svladali Češku na osječkoj Opus Areni.

Upravo je ta utakmica protiv Češke najbolja koju je Hrvatska odigrala u dugo vremena i dojam je kako bi trebala biti putokaz za akcije u bliskoj budućnosti. Zlatko Dalić u toj je utakmici Vatrene poslao na teren u formaciji 4-2-3-1 i dojam je kako bi se to moglo dogoditi i danas, a za Hrvatsku bi od prve minute mogla zaigrati i dva debitanta.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje kod se nalazili

Dominik Livaković je dokazana klasa i unatoč malom broju minuta ove sezone, njegova pozicija na vratima ne bi trebala biti upitna. Dominik Kotarski i Ivica Ivušić trebali bi ostati na klupi za pričuve.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Obrana jedini upitnik: Debitira čovjek koji nije bio ni pozvan?

Što se obrane tiče, Dalić tu ima dosta problema zbog izostanaka Joška Gvardiola i Josipa Stanišića. Desni bek minhenskog Bayerna izostaje zbog rođenja djeteta, dok je ozljeda spriječila zvijezdu Manchester Cityja da stigne na ovo reprezentativno okupljanje. Još jedan problem na desnoj strani je ozljeda Josipa Juranovića s kojom se, bar u ovoj utakmici, ne bi trebalo riskirati.

Foto: Profimedia

Tako bismo na desnoj strani mogli gledati debitanta Ivana Smolčića. Branič Coma prvotno nije ni bio na popisu, ali sada bi mogao dočekati svoj debi. Stoperski par gotovo sigurno će činiti Duje Ćaleta-Car s Josipom Šutalom ili Marinom Pongračićem. Dojam je kako je Pongračić u boljoj poziciji budući da je Šutalo u Ajaxu ove sezone skupio tek 40 minuta na travnjaku. Martin Erlić vjerojatno će utakmicu započeti na klupi. Na lijevom beku, izostankom Gvardiola, jedina prava opcija ostaje Borna Sosa pa je on gotovo siguran u prvom sastavu.

Što se veznog reda tiče, Luka Modrić će gotovo sigurno upisati svoj 189. nastup za hrvatsku reprezentaciju, a budući da je Mateo Kovačić ozlijeđen, kao Lukin partner nameće se Petar Sučić koji je sjajno krenuo u svoju prvu sezonu u milanskom Interu. Ispred njih mogli bismo vidjeti Tonija Fruka od prve minute. Rijekin as mogao bi debitirati za Hrvatsku na temelju sjajnog početka sezone, a Dalić je i sam rekao da bi već debitirao za reprezentaciju protiv Gibraltara da nije bio ozlijeđen.

Foto: Vasilis Ververidis/motion Team/e

Kad pogledamo napad Hrvatske, gol-mašina iz Osasune Ante Budimir čini se kao logičan izbor za poziciju 'devetke', a jedno krilo zasigurno će biti Ivan Perišić, pitanje je samo hoće li početi lijevo ili desno. Bude li u početnoj postavi Mario Pašalić, Perišić će igrati lijevo, a veznjak Atalante desno. Uđe li u udarni sastav Andrej Kramarić, on bi mogao zaigrati lijevo, a Perišić na desnoj strani. Postoji i opcija u kojoj Kramarić igra iza Budimira pa bi se Fruk mogao pomaknuti na krilo.

Vjerojatni sastav Hrvatske protiv Farskih Otoka:

Livaković - Smolčić-Ćaleta-Car-Pongračić-Sosa - Modrić -P. Sučić- Kramarić-Parišić-Fruk - Budimir

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka predstavila novog trenera