Kontroverzna talijanska legenda tvrdi: 'Allegri bi zbog njega mogao izbaciti Modrića iz momčadi'

Adrien Rabiot prešao je iz francuskog Marseillea u Milan na zahtjev trenera Massimiliana Allegrija. Francuski reprezentativac trebao bi se Rossonerima pridružiti sljedećeg tjedna kada odradi reprezentativne dužnosti s Francuskom tvrdi Calciomercato.

Njegov dolazak dodatno pojačava konkurenciju u veznom redu Milana kojeg su ovog ljeta već pojačali Ardon Jashari, Samuele Ricci i kapetan Hrvatske Luka Modrić. Milan ove godine nastupa samo u domaćem prvenstvu i kupu pa zbog malog broja utakmica postoji realna mogućnost da netko od sjajnih veznjaka izgubi svoje mjesto u udarnoj momčadi Rossonera. Bivši napadač Rome, Milana, Real Madrida i Intera Antonio Cassano smatra da bi to mogao biti upravo Modrić:

"Allegri je gurao dolazak Rabiota, on je njegov čovjek i važan igrač koji u Serie A može napraviti razliku. On i Loftus-Cheek su klasične polušpice koje se sviđaju treneru. Pazite, dugoročno bi mogao izbaciti i Modrića jer mu se takvi igrači ne sviđaju, kao što se dogodilo u prošlosti s Pirlom" - rekao je Cassano za Viva el Futbol.

Svoje riječi je ovako pojasnio: "Allegri je želio Rabiota. On je njegov čovjek i siguran sam da u Serie A može opet igrati jako dobro. Ali kažem vam, budite oprezni. Dugoročno bi Allegri mogao izbaciti Modrića. Modrić je tip nogometaša koji mu se ne sviđa. Za mene Modrić mora igrati, a tek onda dolaze svi ostali, ali jedno su Allegrijeve ideje i pripazite na ovo što vam govorim."

Rabiot i Allegri su već surađivali u Juventusu za koji je francuski veznjak odigrao 160 utakmica.

