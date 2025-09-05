Dinamo šokirao HNL: Stiže igrač koji će imati plaću veću i od Petkovića?

Dinamo je potvrdio dolazak 27-godišnjeg Ismaela Bennacera, alžirskog reprezentativca na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa.

Prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura i odmah postaje najskuplji igrač lige. Prošlu polusezonu proveo je na posudbi u Marseilleu, a prije toga imao je problema s ozljedama.

U Milan je stigao 2019. iz Empolija za 17,2 milijuna eura nakon što je proglašen najboljim igračem Afričkog kupa nacija. Za Milan je odigrao 178 utakmica, zabio osam golova i upisao 12 asistencija te 2022. osvojio naslov prvaka.

U Milanu je zarađivao 4 milijuna eura godišnje, a odbio je Marseille i Trabzonspor. Kolika će mu biti plaća u Dinamu još nije poznato, ali bi mogla biti rekordan iznos, veći od 1,2 milijuna eura koliko je imao Bruno Petković.

Bennacer je karijeru počeo u Arles-Avignonu, a 2015. ga je doveo Arsenal, no nije se nametnuo pa je karijeru gradio u Italiji.

