Hrvatska igra protiv nogometnog liliputanca, no jedna stvar poziva na oprez: 'Dalić zna što radi'

Bivši hrvatski nogometaš Ardian Kozniku (53), član slavne brončane generacije Vatrenih iz Francuske 1998., danas iznimno pozorno prati novu stranicu uspješne hrvatske nogometne priče i uživa u onom što vidi...

Nemojte se brinuti i sumnjati u Dalićeve poteze. Dosad je Hrvatska jako lijepo igrala u sistemu 4-2-3-1. Izbornik najbolje zna kome će dati šansu. Zlatko Dalić, zajedno sa svojim suradnicima, sve prati, zna i ne treba mu se miješati u posao. Jesam trener, razumijem se u nogomet, ali ne bih pametovao oko sastava, zamjena, odabira igrača. To se ne radi i to nije moj posao. Ardian Kozniku za Net.hr 4. rujna 2025.

'Hrvatska je TOP reprezentacija'

U razgovoru za Net.hr povodom rujanskog kvalifikacijskog ciklusa za Svjetsko prvenstvo 2026. i današnjeg sraza Hrvatske protiv Farskih otoka na stadionu Tórsvøllur u Tórshavnu na umjetnoj travi (20.45, kanal NOVE TV na platformi VOYO), Kozniku je podijelio svoja razmišljanja o aktualnoj formi Vatrenih i atmosferi uoči dvaju susreta – spomenutog gostovanja kod Farskih Otoka, te ponedjeljka na Maksimiru protiv Crne Gore.

Hrvatska je u kvalifikacijskoj skupini L otvorila nastup impresivno, uvjerljivo svladavši u lipanjskim kvalifikacijama Gibraltar s rekordnih, povijesnih 7-0 u gostima i Češku 5-1 na Opus Areni, uz gol-razliku 12-1 i maksimalnih šest bodova, čime je odmah potvrdila status favorita. Ukoliko Hrvatska i u ovom kvalifikacijskom ciklusu bude uspješna i uzme maksimalnih 6 bodova, došla bi vrlo blizu plasmanu na SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. No, jedna stvar poziva na oprez. Farski otoci od lipnja 2023. nisu poraženi s više od jednog gola razlike i to je nešto što poziva na oprez. Uz to, nitko im nije dao više od dva gola. Bit će to izazov za raspucane Hrvate koji su kvalifikacije otvorili sa sedmicom Gibraltaru, odnosno s pet komada Češkoj u Osijeku i imaju gol razliku 12-1 uz 6 osvojenih bodova.

"Svi znaju da je Hrvatska TOP reprezentacija i koliki ugled ima u nogometnom svijetu. Farski otoci, uz dužno poštovanje svim reprezentacijama, ali po ničem ne može konkurirati Hrvatskoj. Nadam se i siguran sam da će Hrvatska proći gostovanje u Tórshavnu neokrznuta. Jako mi se sviđa kod Zlatka Dalića i njegovih nogometaša što nikad nikog ne podcjenjuju, nego svakoj utakmici pristupaju maksimalno ozbiljno. Naravno, tako se mora pristupiti, tako to rade profesionalci", kaže u uvodu Ardian Kozniku.

'Svi su motivirani protiv Hrvatske'

Ardian Kozniku osvrnuo se i na ponedjeljak i Crnu Goru na Maksimiru (20.45, kanal NOVE TV na platformi VOYO).

"Nije dobro preskakati stepenice, ali ajmo se dotaknuti malo Crne Gore. Dakle, Crna Gora će biti daleko ozbiljnija reprezentacija i utakmica za Hrvatsku od Farskih otoka. Izbornik Crne Gore je moj prijatelj i bivši suigrač u reprezentaciji Hrvatske i Dinamu Robert Prosinečki, legendarni Vatreni, veliko nogometno ime. Znamo svi da će ih Robert Prosinečki dobro motivirati, ali motiva neće nedostajati niti Farskim otocima. Svi su motivirani protiv Hrvatske jer svi Hrvatskoj žele skinuti skalp, što je i normalno jer se svi žele dokazati i nabrijani su protiv onih najboljih. I Farskim Otocima i Crnoj Gor gušt je igrati protiv takvih igrača kao što ima Hrvatska. Njima je to čast i prestiž. Crna Gora će biti teža, ali nadam se, ma siguran sam da će Hrvatska i to dobiti i zasjesti na prvo mjesto u grupi, te kao takva na kraju izboriti plasman na SP 2026." - govori Ardian Kozniku.

'Ne treba se Daliću miješati u posao'

Zlatko Dalić je protiv Češke izveo momčad u formaciji 4-2-3-1, a Vatreni su odigrali jednu od najboljih utakmica u posljednje vrijeme. Za rujanske kvalifikacije, Dalić je morao napraviti dvije promjene u odnosu na prvotni popis. Joško Gvardiol je otpao zbog ozljede, dok je Stanišić odsutan zbog rođenja djeteta. Umjesto njih aktiviran je pretpoziv Borni Sosi, a Ivan Smolčić pozvan je prvi put u seniorsku reprezentaciju iako nije bio ni među igračima na pretpozivu. Josip Juranović bi trebao zaigrati, a Smolčić je još jedna opcija na poziciji desnog beka i moguće je da će on debitirati za Hrvatsku. Ista je situacija na suprotnoj strani gdje je Sosa jedina prirodna opcija. Josip Šutalo preskočio je dobar dio priprema Ajaxa zbog ozljede gležnja, ali kaže da je sada potpuno na raspolaganju izborniku.

"Izbornik najbolje zna kome će dati šansu. Zlatko Dalić, zajedno sa svojim suradnicima, sve prati, zna i ne treba mu se miješati u posao. Jesam trener, razumijem se u nogomet, ali ne bih pametovao oko sastava, zamjena, odabira igrača. To se ne radi i to nije moj posao. Naravno da, kad ti nedostaje jedan Gvardiol i igrači koji su standardni, da je to minus za momčad, ali Hrvatska je toliko jaka da nema brige niti panike, bez obzira što nije isto kad igraš s Gvardiolom i Stanišićem ili bez njih, sa zamjenama, da se netko ne uvrijedi. Jer, Joško Gvardiol i Josip Stanišić su bitni igrači za Hrvatsku. Hrvatska ima širinu i to je sjajno, to raduje, to nam daje posebnu snagu. Što se tiče sistema, ta utakmica koju ste spomenuli, protiv Češke, je bila fantastična, ali protiv Farskih Otoka će biti drugačije, isto kao i protiv Crne Gore. Svaka je utakmica za sebe i svakoj utakmici se treba pristupiti drugačije. Utakmica protiv Farskih Otoka za one koji inače nisu u prvom planu poslužiti će, vjerujem u to, da skupe minute, da se razigraju za Crnu Goru i da se odmori one standardne. Svatko tko bude zaigrao, pa tako i Ivan Smolčić, potvrdit će Dalićev poziv i ukazano povjerenje.

'Sistem ovisi o igračima i suparniku'

Hrvatska zadnjih 5-6 utakmica igra u formaciji 4-2-3-1 i prirodno je očekivati da će se Dalić odlučiti na isto i protiv Farskih otoka. O. Izbornik Zlatko Dalić rijetko griješi kad je u pitanju odabir formacije.

"Sistem ovisi o igračima i suparniku. Siguran sam da neće biti problema. Izbornik ima slatke brige, sve su to dobri igrači, poznate su mu trenutne forme svojih odabranika, povući će Dalić prave poteze. Nemojte se brinuti i sumnjati u Dalićeve poteze. Dosad je Hrvatska jako lijepo igrala u sistemu 4-2-3-1. Prilika je protiv Farskih Otoka za one koji su dosad imali manju minutažu da zaigraju".

'Ne vidim da Farski Otoci mogu iznenaditi Hrvatsku'

I za kraj, u čemu će i na što Hrvatska morati paziti protiv Farskih Otoka da se ne dogodi neki zalutali metak i pogodak koji bi zakomplicirao situaciju i utakmicu odveo u drugi, dramatičniji smjer?

"Morat će paziti na prekide, polukontre i kontre. Jedino tako Farski Otoci mogu ugroziti Hrvatsku. Znači, neki niski blok pa što duže ne primiti gol, pa ako se nešto otvori, bljesak, prekid, ubačaj neki, korner, što će oni osim toga?! Ne vjerujem da će Farski Otoci imati neku kombinatoriku da bi došli do gola. Duga lopta eventualno neka, faul, ovo što sam ranije spomenuo. Hrvatska je predobra za njih. Ne vidim da Farski Otoci u nečem mogu iznenaditi Hrvatsku, ugroziti ju, iako je nogomet nepredvidiv i ne treba nikog podcijenjivati. Vjerujem da će Hrvatska uzeti 6 bodova u dvije rujanske kvalifikacijske utakmice, ne da vjerujem nego sam siguran u to. Želim Hrvatskoj puno sreće i sretno naši", zaključio je Ardian Kozniku.

