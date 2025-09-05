Promjena u zadnji čas: Majer ispao iz prvih 11, evo zašto
Došlo je do neočekivane promjene u sastavu
Hrvatska igra protiv Farskih Otoka kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko Prvenstvo 2026.
Livaković - Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa - Mario Pašalić, Sučić - Majer, Kramarić, Fruk - Budimir. Ovo je trebao biti sastav Hrvatske, ali došlo je do promjene kojih pola sata pred početak utakmice. Lovro Majer je osjetio neke zdravstvene probleme i neće biti u prvoj postavi.
Umjesto njega, u prvih 11 je uletio Martin Baturina.
Due to Lovro Majer's health issues before the kick-off, Martin Baturina starts for #Croatia. 🔄#FROCRO #WCQ #Vatreni❤️🔥 https://t.co/bCGYb2LQ5n— HNS (@HNS_CFF) September 5, 2025
