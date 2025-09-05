Promjena u zadnji čas: Majer ispao iz prvih 11, evo zašto

Hrvatska igra protiv Farskih Otoka kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko Prvenstvo 2026.

Livaković - Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa - Mario Pašalić, Sučić - Majer, Kramarić, Fruk - Budimir. Ovo je trebao biti sastav Hrvatske, ali došlo je do promjene kojih pola sata pred početak utakmice. Lovro Majer je osjetio neke zdravstvene probleme i neće biti u prvoj postavi.

Umjesto njega, u prvih 11 je uletio Martin Baturina.

