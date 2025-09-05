ALŽIRAC JE TU /

Službeno je: Dinamo predstavio spektakularno pojačanje posebnim videom

Foto: Alen Szabo/gnk Dinamo

Uzeo je dres s brojem 4

5.9.2025.
19:33
Sportski.net
Alen Szabo/gnk Dinamo
Ismael Bennacer službeno je novi igrač Dinama. Zagrebački klub danas je objavio da je Bennacer prošao liječnički pregled i potpisao za Dinamo.

Uzeo je dres s brojem 4. Bennacer će do veljače sljedeće godine kandidirati samo za utakmice u domaćim prvenstvenim i kup natjecanjima s obzirom na to da je pristupio nakon isteka roka za prijavu sastava za ligašku fazu Europa lige

 

 

"Dragi Ismaël dobro nam došao u Dinamo. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u plavome dresu!", poručio je Dinamo na svojim stranicama.

Ismael BennacerDinamo
