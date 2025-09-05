Službeno je: Dinamo predstavio spektakularno pojačanje posebnim videom

Ismael Bennacer službeno je novi igrač Dinama. Zagrebački klub danas je objavio da je Bennacer prošao liječnički pregled i potpisao za Dinamo.

Uzeo je dres s brojem 4. Bennacer će do veljače sljedeće godine kandidirati samo za utakmice u domaćim prvenstvenim i kup natjecanjima s obzirom na to da je pristupio nakon isteka roka za prijavu sastava za ligašku fazu Europa lige.

From the world stage to Maksimir.

The next chapter begins. 🦁

#4 🇩🇿 pic.twitter.com/YxKDhfyKZm — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 5, 2025

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr

"Dragi Ismaël dobro nam došao u Dinamo. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u plavome dresu!", poručio je Dinamo na svojim stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Stojković za RTL Danas govorio o početku sezone i Petkovićevim izjavama